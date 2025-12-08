Programación Champions League 2025-26: partidos por la fecha 6 de la fase liga, resultados y tabla de posiciones
La última jornada del año en la UEFA Champions League tendrá partidos vibrantes entre candidatos al título. Destaca el Real Madrid vs Manchester City en el Santiago Bernabéu.
La nueva fecha de la Liga de Campeones de la UEFA, última en disputa este 2025, se jugará entre el martes 9 y miércoles 10 de diciembre. Algunos clubes que lideran la tabla de posiciones, como el Arsenal, PSG o Bayern Múnich, podrían asegurar esta semana su pase a la siguiente ronda de obtener resultados favorables.
El martes, Barcelona y Eintracht Frankfurt sostendrán un duelo vital para los intereses de ambos clubes. Ese mismo día, Inter de Milán y Liverpool se medirán en otro partidazo, pero el plato fuerte de la jornada llegará el miércoles, con el cruce entre Real Madrid y Manchester City.
Programación de la Champions League 2025-26: fecha 6
Estos son los partidos correspondientes a la sexta jornada. Los horarios y canales corresponden a la transmisión para Perú.
Martes 9 de diciembre
- 10.30 a. m. | Kairat Almaty vs Olympiacos | ESPN
- 12.45 p. m. | Bayern Múnich vs Sporting Lisboa | ESPN
- 3.00 p. m. | Inter de Milán vs Liverpool | ESPN
- 3.00 p. m. | Barcelona vs Eintracht Frankfurt | ESPN 2
- 3.00 p. m. | Atalanta vs Chelsea | ESPN 3
- 3.00 p. m. | Tottenham vs Slavia Praga | ESPN 4
- 3.00 p. m. | PSV vs Atlético de Madrid | ESPN 5
- 3.00 p. m. | Union SG vs Olympique Marsella | ESPN 6
- 3.00 p. m. | Mónaco vs Galatasaray | ESPN 7.
Miércoles 10 de diciembre
- 12.45 p. m. | Qarabag vs Ajax | ESPN
- 12.45 p. m. | Villarreal vs Copenhague | ESPN 2
- 3.00 p. m. | Real Madrid vs Manchester City | ESPN
- 3.00 p. m. | Athletic Club vs PSG | ESPN 2
- 3.00 p. m. | Bayer Leverkusen vs Newcastle | ESPN 3
- 3.00 p. m. | Borussia Dortmund vs Bodo/Glimt | ESPN 4
- 3.00 p. m. | Brujas vs Arsenal | ESPN 5
- 3.00 p. m. | Juventus vs Pafos | ESPN 6
- 3.00 p. m. | Benfica vs Napoli | ESPN 7.
Esta es la programación en Sudamérica para la fecha 6 de la Champions League. Foto: Puntaje Idea/X
Tabla de posiciones de la Champions League 2025-26
Así va la clasificación previo a la fecha 6 de esta Champions League 2025-26. Los puestos del 1 al 8 accederán directo a octavos de final, mientras que del 9 al 24 jugarán entre sí por playoffs (dieciseisavos de final).
Arsenal es el único equipo con puntaje perfecto. Foto: captura de FlashScore
Solo 6 clubes no han ganado un solo partido hasta ahora. Foto: captura de FlashScore
¿Cómo ver la Champions League 2025-26 por internet?
En Sudamérica, la transmisión en español de esta Champions League 2025-26 está a cargo del Plan Premium del servicio de streaming Disney Plus. En esta plataforma podrás disfrutar todos los partidos del torneo.