HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Programación Champions League 2025-26: partidos por la fecha 6 de la fase liga, resultados y tabla de posiciones

La última jornada del año en la UEFA Champions League tendrá partidos vibrantes entre candidatos al título. Destaca el Real Madrid vs Manchester City en el Santiago Bernabéu.

La próxima fecha de la Champions League 2025-26 se jugará en enero del 2026. Foto: AFP
La próxima fecha de la Champions League 2025-26 se jugará en enero del 2026. Foto: AFP

La nueva fecha de la Liga de Campeones de la UEFA, última en disputa este 2025, se jugará entre el martes 9 y miércoles 10 de diciembre. Algunos clubes que lideran la tabla de posiciones, como el Arsenal, PSG o Bayern Múnich, podrían asegurar esta semana su pase a la siguiente ronda de obtener resultados favorables.

El martes, Barcelona y Eintracht Frankfurt sostendrán un duelo vital para los intereses de ambos clubes. Ese mismo día, Inter de Milán y Liverpool se medirán en otro partidazo, pero el plato fuerte de la jornada llegará el miércoles, con el cruce entre Real Madrid y Manchester City.

PUEDES VER: Manchester City dedica emotivo mensaje a 'Pol Deportes' y desea que narre un gol de Haaland: 'Nos encantaría'

lr.pe

Programación de la Champions League 2025-26: fecha 6

Estos son los partidos correspondientes a la sexta jornada. Los horarios y canales corresponden a la transmisión para Perú.

Martes 9 de diciembre

  • 10.30 a. m. | Kairat Almaty vs Olympiacos | ESPN
  • 12.45 p. m. | Bayern Múnich vs Sporting Lisboa | ESPN
  • 3.00 p. m. | Inter de Milán vs Liverpool | ESPN
  • 3.00 p. m. | Barcelona vs Eintracht Frankfurt | ESPN 2
  • 3.00 p. m. | Atalanta vs Chelsea | ESPN 3
  • 3.00 p. m. | Tottenham vs Slavia Praga | ESPN 4
  • 3.00 p. m. | PSV vs Atlético de Madrid | ESPN 5
  • 3.00 p. m. | Union SG vs Olympique Marsella | ESPN 6
  • 3.00 p. m. | Mónaco vs Galatasaray | ESPN 7.

Miércoles 10 de diciembre

  • 12.45 p. m. | Qarabag vs Ajax | ESPN 
  • 12.45 p. m. | Villarreal vs Copenhague | ESPN 2
  • 3.00 p. m. | Real Madrid vs Manchester City | ESPN
  • 3.00 p. m. | Athletic Club vs PSG | ESPN 2
  • 3.00 p. m. | Bayer Leverkusen vs Newcastle | ESPN 3
  • 3.00 p. m. | Borussia Dortmund vs Bodo/Glimt | ESPN 4
  • 3.00 p. m. | Brujas vs Arsenal | ESPN 5
  • 3.00 p. m. | Juventus vs Pafos | ESPN 6
  • 3.00 p. m. | Benfica vs Napoli | ESPN 7.
Esta es la programación en Sudamérica para la fecha 6 de la Champions League. Foto: Puntaje Idea/X

Esta es la programación en Sudamérica para la fecha 6 de la Champions League. Foto: Puntaje Idea/X

Tabla de posiciones de la Champions League 2025-26

Así va la clasificación previo a la fecha 6 de esta Champions League 2025-26. Los puestos del 1 al 8 accederán directo a octavos de final, mientras que del 9 al 24 jugarán entre sí por playoffs (dieciseisavos de final).

Arsenal es el único equipo con puntaje perfecto. Foto: captura de FlashScore

Arsenal es el único equipo con puntaje perfecto. Foto: captura de FlashScore

Solo 6 clubes no han ganado un solo partido hasta ahora. Foto: captura de FlashScore

Solo 6 clubes no han ganado un solo partido hasta ahora. Foto: captura de FlashScore

¿Cómo ver la Champions League 2025-26 por internet?

En Sudamérica, la transmisión en español de esta Champions League 2025-26 está a cargo del Plan Premium del servicio de streaming Disney Plus. En esta plataforma podrás disfrutar todos los partidos del torneo.

Notas relacionadas
Barcelona vs Eintracht Frankfurt EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 6 de la Champions League

Barcelona vs Eintracht Frankfurt EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 6 de la Champions League

LEER MÁS
'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

LEER MÁS
Piloto dedica emotivo mensaje a Pol Deportes antes de partir a España para narrar Real Madrid vs Manchester City: "Su talento lo ha llevado a Europa"

Piloto dedica emotivo mensaje a Pol Deportes antes de partir a España para narrar Real Madrid vs Manchester City: "Su talento lo ha llevado a Europa"

LEER MÁS
'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

LEER MÁS
Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

LEER MÁS
Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

LEER MÁS
Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes Alianza Lima 2026: altas, bajas y renovaciones para la Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes Alianza Lima 2026: altas, bajas y renovaciones para la Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Alianza Lima ya tiene al primer candidato para reemplazar a Néstor Gorosito: hizo historia en Argentina y Ecuador

Alianza Lima ya tiene al primer candidato para reemplazar a Néstor Gorosito: hizo historia en Argentina y Ecuador

LEER MÁS
'Pol Deportes' recibe propuesta para narrar el Mundial en medio de España y señala: "Yo tenía ese sueño en un canal de Perú"

'Pol Deportes' recibe propuesta para narrar el Mundial en medio de España y señala: "Yo tenía ese sueño en un canal de Perú"

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Sport Boys anuncia la salida de 11 futbolistas

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Sport Boys anuncia la salida de 11 futbolistas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Deportes

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Alianza Lima ya tiene al primer candidato para reemplazar a Néstor Gorosito: hizo historia en Argentina y Ecuador

Alianza Lima y los complicados rivales que podría enfrentar en la Fase 1 de la Copa Libertadores tras ser Perú 4

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025