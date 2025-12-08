La próxima fecha de la Champions League 2025-26 se jugará en enero del 2026. Foto: AFP

La nueva fecha de la Liga de Campeones de la UEFA, última en disputa este 2025, se jugará entre el martes 9 y miércoles 10 de diciembre. Algunos clubes que lideran la tabla de posiciones, como el Arsenal, PSG o Bayern Múnich, podrían asegurar esta semana su pase a la siguiente ronda de obtener resultados favorables.

El martes, Barcelona y Eintracht Frankfurt sostendrán un duelo vital para los intereses de ambos clubes. Ese mismo día, Inter de Milán y Liverpool se medirán en otro partidazo, pero el plato fuerte de la jornada llegará el miércoles, con el cruce entre Real Madrid y Manchester City.

Programación de la Champions League 2025-26: fecha 6

Estos son los partidos correspondientes a la sexta jornada. Los horarios y canales corresponden a la transmisión para Perú.

Martes 9 de diciembre

10.30 a. m. | Kairat Almaty vs Olympiacos | ESPN

12.45 p. m. | Bayern Múnich vs Sporting Lisboa | ESPN

3.00 p. m. | Inter de Milán vs Liverpool | ESPN

3.00 p. m. | Barcelona vs Eintracht Frankfurt | ESPN 2

3.00 p. m. | Atalanta vs Chelsea | ESPN 3

3.00 p. m. | Tottenham vs Slavia Praga | ESPN 4

3.00 p. m. | PSV vs Atlético de Madrid | ESPN 5

3.00 p. m. | Union SG vs Olympique Marsella | ESPN 6

3.00 p. m. | Mónaco vs Galatasaray | ESPN 7.

Miércoles 10 de diciembre

12.45 p. m. | Qarabag vs Ajax | ESPN

12.45 p. m. | Villarreal vs Copenhague | ESPN 2

3.00 p. m. | Real Madrid vs Manchester City | ESPN

3.00 p. m. | Athletic Club vs PSG | ESPN 2

3.00 p. m. | Bayer Leverkusen vs Newcastle | ESPN 3

3.00 p. m. | Borussia Dortmund vs Bodo/Glimt | ESPN 4

3.00 p. m. | Brujas vs Arsenal | ESPN 5

3.00 p. m. | Juventus vs Pafos | ESPN 6

3.00 p. m. | Benfica vs Napoli | ESPN 7.

Esta es la programación en Sudamérica para la fecha 6 de la Champions League. Foto: Puntaje Idea/X

Tabla de posiciones de la Champions League 2025-26

Así va la clasificación previo a la fecha 6 de esta Champions League 2025-26. Los puestos del 1 al 8 accederán directo a octavos de final, mientras que del 9 al 24 jugarán entre sí por playoffs (dieciseisavos de final).

Arsenal es el único equipo con puntaje perfecto. Foto: captura de FlashScore

Solo 6 clubes no han ganado un solo partido hasta ahora. Foto: captura de FlashScore

¿Cómo ver la Champions League 2025-26 por internet?

En Sudamérica, la transmisión en español de esta Champions League 2025-26 está a cargo del Plan Premium del servicio de streaming Disney Plus. En esta plataforma podrás disfrutar todos los partidos del torneo.