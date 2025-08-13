Rusia impone restricciones a las llamadas de WhatsApp y Telegram: medios locales afirman que es para "combatir la criminalidad"
Según las declaraciones del organismo de control de comunicaciones ruso, estas aplicaciones han sido utilizadas para fraude, extorsión y "otras actividades terroristas".
Rusia anunció el miércoles restricciones en las llamadas en las aplicaciones de mensajería WhatsApp y Telegram, diciendo que esto era necesario para combatir la criminalidad, informaron los medios estatales.
"Con el fin de combatir a los criminales, se están tomando medidas para restringir parcialmente las llamadas en estas aplicaciones de mensajería extranjeras (WhatsApp y Telegram)", dijo el organismo de control de comunicaciones Roskomnadzor, citado por las agencias de noticias RIA y TASS.
Las aplicaciones de mensajería se han convertido en "los principales servicios de voz utilizados para el fraude y la extorsión, y para involucrar a ciudadanos rusos en actividades subversivas y terroristas", añadió el organismo de control.
Los servicios de seguridad rusos han afirmado con frecuencia que Ucrania estaba utilizando Telegram para reclutar personas o cometer actos de sabotaje en Rusia.
Libertad de expresión y de prensa restringidas en Rusia
Moscú quiere que las aplicaciones de mensajería proporcionen acceso a los datos a solicitud de las fuerzas del orden, no solo para investigaciones de fraude, sino también para investigar actividades que Rusia considera terroristas.
"El acceso a las llamadas en mensajeros extranjeros será restaurado después de que comiencen a cumplir con la legislación rusa", dijo el ministerio digital de Rusia.
Desde el lanzamiento de su ofensiva en Ucrania, Rusia ha restringido drásticamente la libertad de prensa y la libertad de expresión en línea