Surco: hallan a hombre muerto de un disparo en plena Panamericana Sur

La madrugada del miércoles 13 de agosto un hombre fue hallado muerto en plena vía Pública en Surco. El hecho, que ha dejado consternados a los vecinos del distrito, viene siendo investigado por las autoridades policiales.

Según información preliminar, el ataque ocurrió alrededor de las 12:30 a. m., en el paradero del puente peatonal Prosegur. La víctima, de entre 28 y 30 años, que hasta el momento no ha sido identificada, se encontraba caminando por la zona cuando fue interceptada.

Cámaras de seguridad habrían registrado el asesinato

Según Latina, la Policía Nacional del Perú (PNP) tendría las imágenes de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Surco que habrían captado el momento en que una motocicleta llegó al lugar y una persona realizó un disparo que impactó en el pecho del hombre, provocándole la muerte de inmediato.

Tras lo sucedido, vecinos y otras personas que transitaban por el lugar dieron aviso a las autoridades, que llegaron para realizar las diligencias. Peritos de criminalística y agentes de la comisaría de Monterrico cercaron la zona y certificaron el deceso. En el lugar no se hallaron casquillos de bala.

Avanzan las investigaciones

En tanto, la Policía continúa con las investigaciones para identificar a la víctima y determinar las causas del ataque. Asimismo, se espera que las imágenes de las cámaras de seguridad permitan dar con el paradero de los responsables de este nuevo asesinato.

