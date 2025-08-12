HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sereno mata a delincuente que intentó robarle y se lo llevan detenido a comisaría en Villa María del Triunfo

Familiares piden la liberación del miembro de serenazgo debido a que todo fue en defensa propia. "De lo contrario, él estaría muerto”, afirmó su hermana.

Sereno dispara a hombre que intentó robarle y lo llevan detenido a comisarÍa en VMT
Sereno dispara a hombre que intentó robarle y lo llevan detenido a comisarÍa en VMT | Francisco Erazo/URPI-LR/Latina | Composición LR

En Villa María del Triunfo, un delincuente fue abatido por un miembro de serenazgo luego de intentar robarle junto a otro sujeto la noche de este lunes. El incidente, ocurrido en el cruce de las avenidas Ejército y Santos Samudi, terminó con la huida del otro sindicado y el traslado de Denison Gonzáles Julca a una comisaría del distrito en calidad de detenido. Ahora, sus familiares piden que se le libere debido a que todo fue "en defensa propia".

La hermana del detenido, militar en retiro que trabaja en la Municipalidad de VMT hace cuatro años, indicó que él se dirigía a su centro de labores para iniciar con su jornada cuando fue interceptado por dos hombres en un auto rojo. "Le querían disparar y robar sus pertenencias. Es entonces que mi hermano se defendió y disparó contra uno de ellos, quien falleció. El otro sujeto terminó escapando", indicó.

lr.pe

Familiares piden a las autoridades la liberación del exmilitar detenido en VMT

Familiares piden a las autoridades la liberación inmediata del sereno, quien, según su madre, es quien se encarga de cuidarla y apoyarla con su tratamiento médico: “Quiero que me ayuden y mi hijo sea liberado, es el único que me ve, nosotros no tenemos una casita, vivimos en alquiler y, si no lo liberan, no habrá quien lo pague. No tengo a donde ir". "Pedimos que liberen a mi hermano. Fue en defensa propia. De lo contrario, él estaría muerto”, agregó su hermana.

Además, aseguraron que el detenido cuenta con permiso para portar armas debido a sus anteriores labores como miembro del Ejército: "Mi hermano tiene su licencia, él estaba en el Ejército y luego empezó a trabajar en la municipalidad de VMT (...) es una persona trabajadora, estudia derecho, tiene 25 años  y quiere superarse (...) no me parece justo que esté encerrado. Él no es el delincuente, solo se estaba defendiendo”, concluyó.

Sereno es trasladado de la comisaría para continuar con las investigaciones

Como se indicó, luego del incidente, el miembro de serenazgo fue detenido y llevado a una comisaría en Villa María del Triunfo. En este sentido, ya fue trasladado desde este recinto a Medicina legal para las diligencias correspondientes.

