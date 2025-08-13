HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Cultura Asiática

Estrella japonesa de J-pop es condenada por acosar a mujer que trabajaba como intérprete en un restaurante de Hong Kong

Kenshin Kamimura, exmiembro del grupo de J-pop 'ONE N’ONLY', tiene que pagar una multa de 1.900 dólares, de acuerdo al tribunal de Hong Kong, por lo sucedido.

Kenshin Kamimura tocó repetidas veces los muslos de la intérprete a pesar de su negativa.
Kenshin Kamimura tocó repetidas veces los muslos de la intérprete a pesar de su negativa. | Foto: South China Morning Post

El artista japonés Kenshin Kamimura, estrella de la música J-pop, fue condenado el miércoles por atentado contra el pudor a pagar una multa de 1.900 dólares, por un tribunal de Hong Kong, por acosar a una mujer que trabajaba como intérprete en un restaurante.

El exmiembro del grupo de J-pop 'ONE N’ONLY', del que fue expulsado poco después de la acusación, recibió "lo que se merecía", declaró el magistrado Peter Yu.

PUEDES VER: McDonald's Japón pide disculpas tras el caos de su campaña de cartas Pokémon en las 'cajitas felices'

lr.pe

Kenshin Kamimura acosó a mujer que trabajaba como intérprete en restaurante de Hong Kong

El incidente ocurrió en marzo durante una cena de celebración, después de un encuentro con aficionados para quienes la mujer había trabajado como intérprete para Kamimura y otras personas.

Según los hechos expuestos por el tribunal, Kamimura tocó varias veces los muslos de la mujer a pesar de sus objeciones y la invitó a acompañarlo al baño.

PUEDES VER: Japón impone reglas más estrictas tras la muerte de dos boxeadores

lr.pe

Su comportamiento "mostraba claramente una falta de respeto hacia las mujeres", denunció también Peter Yu.

Algunos aficionados del artista, conocido además por su papel en la serie japonesa 'Our Youth', que hicieron fila durante horas frente al tribunal antes de la audiencia, rompieron en llanto al conocer el veredicto.

Notas relacionadas
McDonald's Japón pide disculpas tras el caos de su campaña de cartas Pokémon en las 'cajitas felices'

McDonald's Japón pide disculpas tras el caos de su campaña de cartas Pokémon en las 'cajitas felices'

LEER MÁS
La tragedia del vuelo 123: 520 muertos y 30 minutos de terror en el aire en el peor accidente de la aviación comercial en Japón

La tragedia del vuelo 123: 520 muertos y 30 minutos de terror en el aire en el peor accidente de la aviación comercial en Japón

LEER MÁS
Japón impone reglas más estrictas tras la muerte de dos boxeadores

Japón impone reglas más estrictas tras la muerte de dos boxeadores

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
‘True Beauty’, segunda temporada: ¿cómo continuaría la historia del k-drama de Cha Eun Woo?

‘True Beauty’, segunda temporada: ¿cómo continuaría la historia del k-drama de Cha Eun Woo?

LEER MÁS
¿Dónde ver el drama chino 'Mi amor está fuera de servicio' completo gratis y en español?

¿Dónde ver el drama chino 'Mi amor está fuera de servicio' completo gratis y en español?

LEER MÁS
'Lo bien que me trata el mundo', drama chino sub español: ¿dónde VER ONLINE la serie completa?

'Lo bien que me trata el mundo', drama chino sub español: ¿dónde VER ONLINE la serie completa?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Cultura Asiática

Netflix confirma “Estamos muertos” temporada 2: ¿cuándo se estrena?

'Coronada por su amor': ¿dónde ver el drama chino en español?

'Estamos muertos' 2: lo que debes saber sobre la nueva temporada de la exitosa serie coreana de Netflix

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota