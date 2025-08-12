HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Seis nuevos homicidios en las últimas 24 horas

Según el conteo diario de La República, hasta el 11 de agosto iban 4.777 asesinatos, a los cuales se suman 6 víctima más en el gobierno de Dina Boluarte: 4.783.


Crímenes ocurrieron en Lima y Puno.
Crímenes ocurrieron en Lima y Puno. | Fuente: Maribel Mendo y Francisco Erazo / La República. | Créditos: composición LR.

Las últimas 24 horas han estado marcadas por una serie de asesinatos que evidencian la ola de delincuencia que continúa acechando al país. Dos extranjeros, un empresario, un vigilante, una madre de familia y un hombre fueron ultimados en diversas regiones.

Aunque el Estado ha anunciado diferentes tácticas para contrarrestar la criminalidad, la cifra de homicidios continúan en ascenso. Según el conteo diario de La República, en lo que va del año se han reportado 4.783 casos.

lr.pe

Magdalena: asesinan a puñaladas a extranjero dentro de departamento

La noche del lunes 11 de agosto, en el distrito de Magdalena, el argentino Nicolás Gabriel Navarrete de nacional Argentina fue asesinado dentro del departamento que alquilaba en el jirón Tarapacá, donde vivía hace unos meses. Se le encontró con múltiples heridas cortantes en el cuerpo que habrían sido provocadas por un desarmador.

Su agresor, quien según información policial también vivía en el inmueble, fue identificado como Isaac Illescas Arbañil y permanece detenido en la comisaría del distrito. No se reportó incidente anterior entre los residentes. La autoridades correspondientes asumieron el caso para esclarecer las circunstancias del crimen

lr.pe

Ancón: empresario es acribillado a bordo de su vehículo

Nilton Javier Luciano Tena (43), empresario dedicado a la distribución al por mayor de huevos a mercados y tiendas, fue acribillado por delincuentes en el Sector Variante, Asociación Las Lomas.

La víctima se dirigía a trabajar a bordo de su camioneta cuando dos delincuentes, que lo esperaban estacionados a bordo de una moto, lo interceptaron y dispararon. En el lugar, se encontraron cinco casquillos de bala. Trascendió que hace ocho meses su hijo fue asesinado cuando salía de una discoteca.

lr.pe

Carabayllo: vigilante de mercado es asesinado

La mañana de este martes, un vigilante identificado como Julio Sánchez Salvador, del mercado “Valle Chillón”, fue asesinado por sicarios.

Testigos señalaron que dos sujetos a bordo de una moto lineal llegaron hasta la puerta principal del mercado, uno de ellos se bajó y disparó hasta en cuatro ocasiones contra el vigilante.

Inmediatamente fue llevado al hospital de Collique, pero murió en el camino. Al lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional. Trascendió que los trabajadores del mercado habrían recibido amenazas. La Policía no descarta que el ataque esté relacionado con un caso de extorsión.

lr.pe

Callao: dos personas son asesinadas

Un ciudadano venezolano, aún sin identificar, fue hallado la noche del lunes con múltiples cortes en el cuello y la cabeza en el parque “El Limonero” del Callao. Testigos señalaron que horas antes bebía con otra persona en el lugar y vecinos afirmaron que días atrás había comentado estar en problemas.

En otro caso, Juan Carlos López Huallpa (33) fue asesinado a balazos en una loza deportiva de Ventanilla, Callao, tras ser interceptado y perseguido por sicarios a plena luz del día. La policía halló varios casquillos de bala en la zona, evidenciando la peligrosidad del ataque ocurrido frente a transeúntes.

lr.pe

Delincuentes vestidos de mineros asesinan a madre de familia en La Rinconada

Una amorosa madre de familia perdió la vida a manos de la delincuencia en Puno. La noche del último lunes 11 de agosto, sujetos vestidos como mineros la interceptaron, cuando caminaba por una concurrida calle de La Rinconada, y le dispararon a la cabeza.

Los transeúntes, pese a estar conmocionados por el hecho, intentaron mantenerla consciente hasta su llegada al centro de salud. Sin embargo, el impacto de bala a la altura de su ojo izquierdo causó su muerte de manera casi inmediata. La víctima fue identificada como Reyna Margarita Colque Sucasaire, de 30 años.

Al respecto, la Policía indicó que se encuentran investigando el presunto móvil del crimen. Aunque en un primer momento se presumía de un violento asalto, la falta de indicios sobre los objetos sustraídos, abrieron la posibilidad de otras hipótesis. En esa línea, el esposo de la víctima señaló que los delincuentes habrían disparado a quemarropa sin mediar palabra.

