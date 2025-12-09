Temblor en Perú HOY: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo, martes 9 de diciembre, vía IGP?
¿A qué hora y dónde ocurrió el último temblor en Perú HOY vía IGP? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.
Revisa los informes completos y recientes de actividad sísmica en la nación, así como los datos del último temblor en Perú HOY. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.