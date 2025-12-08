HOYSuscripcion LR Focus

Barcelona vs Eintracht Frankfurt EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 6 de la Champions League

Desde el Camp Nou, Barcelona y Eintracht Frankfurt sostendrán un partido con sabor a revancha para los culés. El equipo de Hansi Flick necesita volver a ganar en esta Champions League.

Barcelona y Eintracht Frankfurt nunca habían jugado entre sí por Champions League. Foto: composición de Omar Neyra/GLR
Barcelona vs Eintracht Frankfurt EN VIVO juegan este martes 9 de diciembre, a partir de las 3.00 p. m., por la fecha 6 de la fase de liga en la UEFA Champions League 2025-26. El partido se disputará en el estadio Spotify Camp Nou, con transmisión a cargo de ESPN 2 y Disney Plus en Sudamérica. También podrás seguir la cobertura ONLINE gratis por internet minuto a minuto en La República, para que no te pierdas ninguna incidencia ni el marcador actualizado con el resultado final.

Luego de su dura derrota por goleada ante el Chelsea en la fecha previa, el equipo culé cayó varios puestos en la tabla general del torneo. Aunque sigue en zona de clasificación a los playoffs (dieciseisavos de final), también está peligrosamente cerca de quedar entre los doce últimos lugares, por lo que se vuelve menester para los dirigidos por Hansi Flick reencontrarse con el triunfo cuando reciba al elenco alemán.

Además de mejorar su situación actual, el partido contra Eintracht Frankfurt se le presenta al Barcelona como una oportunidad para cobrarse una revancha personal. Hace poco menos de tres años, las águilas le infligieron a los blaugranas una humillante eliminación en la Europa League, herida que aún sigue abierta y por la cual los hinchas buscan la reivindicación.

¿A qué hora juega Barcelona vs Eintracht Frankfurt?

En territorio peruano, el compromiso se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m. Para otros países de habla hispana y/o desde Estados Unidos, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET), 12.00 p. m. (PT)
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Eintracht Frankfurt?

La transmisión por TV de este encuentro para Sudamérica estará a cargo del canal ESPN 2. En México y Estados Unidos irá por señales y/o plataformas de otras cadenas.

  • Argentina: ESPN 2
  • Bolivia: ESPN 2
  • Brasil: TNT, HBO Max
  • Chile: ESPN 2
  • Colombia: ESPN 2
  • Costa Rica: ESPN
  • Ecuador: ESPN 2
  • México: TNT, HBO Max
  • Paraguay: ESPN 2
  • Perú: ESPN 2
  • Uruguay: ESPN 2
  • Venezuela: ESPN 2
  • Estados Unidos: TUDN, Univision
  • España: M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4 y LaLiga TV Bar.

Alineaciones probables de Barcelona vs Eintracht Frankfurt

Estos son los posibles equipos titulares de Barcelona vs Eintracht Frankfurt para su cruce por la Liga de Campeones.

  • Barcelona: Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Pedri, De Jong; Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Lewandowski.
  • Eintracht Frankfurt: Zetterer; Kristensen, Collins, Koch, Theate, Brown; Chaibi, Dahoud, Götze; Knauff, Bahoya.

Pronóstico de Barcelona vs Eintracht Frankfurt

Dada su condición de local, así como mejor actualidad deportiva, Barcelona es favorito para imponerse a Eintracht Frankfurt según las casas de apuestas.

  • Betsson: gana Barcelona (1,14), empate (9,70), gana Frankfurt (18,50)
  • Betano: gana Barcelona (1,17), empate (8,50), gana Frankfurt (19,00)
  • Bet365: gana Barcelona (1,17), empate (9,00), gana Frankfurt (13,00)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,18), empate (9,15), gana Frankfurt (16,50)
  • Coolbet: gana Barcelona (1,17), empate (9,50), gana Frankfurt (16,00)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,16), empate (8,50), gana Frankfurt (13,00).

Historial de Barcelona vs Eintracht Frankfurt

Catalanes y germanos solo se han enfrentado dos veces entre sí, por cuartos de final de la Europa League. Dicha llave terminó con victoria para el Frankfurt.

  • Barcelona 2-3 Eintracht Frankfurt | 14.04.22
  • Eintracht Frankfurt 1-1 Barcelona | 07.04.22.
