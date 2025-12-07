Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

Gálvez dispuso una serie de cambios en el Ministerio Público que afectan investigaciones como Cuellos Blancos y Lava Jato. Foto: composición LR

Gálvez dispuso una serie de cambios en el Ministerio Público que afectan investigaciones como Cuellos Blancos y Lava Jato. Foto: composición LR

La decisión del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, de efectuar una serie de designaciones y remociones dentro del Ministerio Público ocurre en medio de una crisis institucional marcada por la inhabilitación de Delia Espinoza y disputas internas por el control de áreas sensibles. Los cambios alcanzan investigaciones de alto impacto, especialmente aquellas vinculadas a Cuellos Blancos y Lava Jato, lo que ha generado cuestionamientos sobre el manejo de la institución.

Gálvez concluyó la designación de la fiscal superior Elizabeth Peralta —actualmente investigada y con prisión efectiva por el caso 'Chibolín'— y retiró al fiscal Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato, para luego nombrarlo como fiscal superior provisional. Estas decisiones redefinen el mapa de poder dentro del Ministerio Público y reconfiguran quiénes estarán a cargo de algunos de los casos más relevantes del sistema de justicia.

Además, Gálvez removió al fiscal Juan Paúl Ramos Navarro, quien tenía a su cargo parte del caso Cuellos Blancos, en el que el propio Gálvez figura investigado. En su lugar colocó al fiscal superior Iván Melgar Cáceres, un magistrado con antecedentes de comunicaciones con exmiembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y actores vinculados a esta red.

Las resoluciones emitidas por la Fiscalía de la Nación buscan justificar los cambios como “necesidades del servicio”, pero se producen en un clima de desconfianza pública respecto a la conducción por parte de Tomás Gálvez frente a la institución.

Fiscal Germán Juárez Atoche es removido del caso Lava Jato y promovido a fiscal superior

El fiscal Germán Juárez Atoche, figura clave en el caso Lava Jato, fue retirado del Equipo Especial que investiga los presuntos actos de corrupción vinculados a Odebrecht. La resolución de Gálvez concluye su designación anterior y lo separa de investigaciones que durante años lideró con dedicación exclusiva.

Tras su salida del equipo, Juárez es nombrado fiscal superior provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, asumiendo funciones en la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos. El movimiento implica un ascenso funcional, aunque lo aparta del grupo que conoce las causas de mayor impacto en materia de corrupción política.

Con ello, Germán Juárez Atoche deja el Equipo Especial Lava Jato y pasa a ocupar el cargo de fiscal supremo provisional. La medida implica una reestructuración interna en el Ministerio Público que modifica la integración del equipo encargado de las investigaciones del caso Odebrecht.

Ramos Navarro y Melgar Cáceres: el giro en Cuellos Blancos

El fiscal Juan Paúl Ramos Navarro, quien tenía a su cargo una parte del caso Cuellos Blancos del Puerto, fue removido de su puesto y enviado a una fiscalía de apelaciones en Sullana. Ramos investigaba, entre otros, al propio Tomás Gálvez, señalado por presuntos vínculos con esta red criminal.

En su reemplazo fue designado el fiscal superior Iván Vladimir Melgar Cáceres, quien ahora será responsable de la investigación que alcanza a Gálvez. Melgar registra comunicaciones telefónicas en 2017 con el entonces presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Águila, y con el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, involucrados en el caso Cuellos Blancos. Desde ahora, Melgar quedará a cargo del caso en el que está comprendido Tomás Gálvez.

Elizabeth Peralta: su salida de Fiscalía tras pedido de prisión

La fiscal superior Elizabeth Peral Santur fue retirada de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Lavado de Activos mediante resolución firmada por Tomás Gálvez. Su salida se formalizó luego de que el Poder Judicial ordenara prisión efectiva en el proceso que enfrenta por presunto tráfico de influencias.

Peral se encuentra además bajo investigación disciplinaria de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, lo que generó su apartamiento preventivo del cargo. La situación legal de la fiscal imposibilita el ejercicio de funciones y mantiene en pausa cualquier acto administrativo relacionado con su plaza titular.

Su retiro permitió el reingreso de Germán Juárez Atoche a una de las fiscalías superiores de lavado de activos vinculadas al equipo Lava Jato. El caso de Peralta continúa en trámite judicial, y las decisiones adoptadas en torno a su situación siguen bajo observación pública debido al impacto en la estructura interna de la institución.

Otros fiscales afectados por la reorganización interna

Las resoluciones firmadas por Tomás Gálvez también alcanzan a fiscales provinciales y superiores que no están directamente vinculados a los casos Lava Jato o Cuellos Blancos. Entre ellos figura Sandra Vanessa Tamara Ramírez, quien fue designada como fiscal adjunta provincial provisional en la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao, despacho al que se incorpora tras la aceptación de la renuncia de Patricia Del Pino Bellina en Lima Centro.

Otro movimiento incluye al fiscal adjunto provincial Víctor Raúl Pareja Guerrero, asignado provisionalmente al 2.º Despacho de la Fiscalía Corporativa de Ventanilla. Su nombramiento responde a la necesidad de cubrir plazas operativas en despachos con alta carga procesal, de acuerdo con lo establecido en las resoluciones administrativas publicadas por el Ministerio Público.

La Fiscalía de la Nación dispuso la continuidad de los trámites administrativos para completar la reasignación de personal, lo que involucra a fiscales como Jorge Antonio Cuadros Dioses —designado en Piura— y Johnny César Tejada Ramírez, incorporado a la Fiscalía Antidrogas de Ayacucho. Estos cambios forman parte del conjunto de rotaciones internas aplicadas durante la gestión de Gálvez, según las disposiciones visibles en el registro institucional.