Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters
El congresista asume como candidato presidencial del partido Avanza País tras la renuncia del conductor de televisión Phillip Butters.
Avanza País oficializó a José Williams como candidato presidencial. Foto: composición LR.
El congresista José Williams es el candidato presidencial del partido político Avanza País con miras a las elecciones 2026. Williams asume el puesto tras la renuncia del conductor Phillip Butters, quien hasta hace poco figuraba como precandidato presidencial de la agrupación.
Noticia en desarrollo...