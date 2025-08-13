Asesinan a censista de INEI dentro de su vivienda en Tarapoto: un menor entre los sospechosos

En la región San Martín, un censista del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) fue encontrado sin vida dentro de su vivienda en la ciudad de Tarapoto. La víctima fue identificada como Larry Joel Contreras Cenepo, un hombre de 34 años natural de Bellavista. Personal policial y de criminalística llegó hasta el inmueble, ubicado en el jirón Pajatén, para dar curso a las pesquisas y diligencias pertinentes.

La Policía detuvo a dos presuntos implicados, entre los cuales se identificó a un menor de edad de 17 años. El otro sujeto responde al nombre de Junior Carrillo. Ambos se encuentran bajo investigación por la Fiscalía.

"Producto de este hecho lamentable, hay dos personas detenidas: hay un menor de edad y un mayor de edad, que al parecer habrían participado de este hecho delictuoso", precisó el coronel PNP Robert Cruzado, jefe de la Divincri de Tarapoto.

Asesinato en San Martín: cuerpo de censista presentaba múltiples lesiones

El cuerpo de Contreras fue hallado con múltiples lesiones y heridas punzo cortantes, según informe de los efectivos. "Esta persona presenta diferentes lesiones. Presenta hematomas, lesiones punzo cortantes y todo ello vamos a determinar cuando salga el resultado del médico legista", reveló Cruzado.

Actualmente, el caso es llevado por la División de Investigación Criminal en Tarapoto, encargada de recolectar los testimonios y y pruebas para esclarecer las circunstancias del lamentable hecho.

PNP maneja varias hipótesis tras el asesinato en Tarapoto

De acuerdo con las autoridades policiales, se manejan diversas hipótesis que habrían dado lugar al crimen. No descartan que se trataría de un atentado pasional o un enfrentamiento bajo efectos del alcohol.

"Hasta el momento no descartamos nada todavía. Estamos realizando las diligencias. Podría ser un crimen pasional. También, tenemos conocimiento de que han estado libando licor, producto de ello han podido tener una pelea", dijo Cruzado.

