HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Precio del Dólar en Perú HOY, martes 9 de diciembre: ¿cuál es el valor de compra y venta del tipo de cambio?

Consulta la cotización diaria y el precio actual del dólar. Detalles sobre la cotización de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar en Perú martes 9 de diciembre. | Foto: composición LR
Precio del dólar en Perú martes 9 de diciembre. | Foto: composición LR | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar hoy, 9 de diciembre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. Según la página web cuantoestáeldolar.pe, en el mercado paralelo la cotización es de S/3,350 para la compra y S/3,380 para la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 9 de diciembre?

BCP

  • Compra: S/3,3700
  • Venta: S/3,3900

Interbank

  • Compra: S/3,361
  • Venta: S/3,401

Scotiabank

  • Compra: S/3,2990
  • Venta: S/3,4700

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,3200
  • Venta: S/3,4500

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza de manera mensual la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la cual recaba las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés. Estos resultados son clave para entender las perspectivas del mercado y se publican en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP.

TE RECOMENDAMOS

Las TRES CLAVES para reactivar la economía del Perú: APP, OXI y fondos soberanos | #ECONOW

En cuanto a las proyecciones específicas, se espera que el tipo de cambio cierre el año 2025 en S/3,75 por dólar, y que en 2026 se mantenga dentro de un rango entre S/3,75 y S/3,78 por dólar. Para 2027, se anticipa una ligera variabilidad, con una estimación de tipo de cambio entre S/3,75 y S/3,80 por dólar. Por otro lado, las expectativas para los próximos 12 meses también muestran una ligera corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su previsión de S/3,76 por dólar en febrero a S/3,75 en marzo.

Notas relacionadas
Precio del dólar en Perú HOY, lunes 8 de diciembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 8 de diciembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, domingo 7 de diciembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 7 de diciembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, sábado 6 de diciembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, sábado 6 de diciembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Remate de Adunas en diciembre 2025: adquiere desde S/1 smartphones, parlantes, bicicletas y más electrodomésticos en esta subasta virtual antes de Navidad

Remate de Adunas en diciembre 2025: adquiere desde S/1 smartphones, parlantes, bicicletas y más electrodomésticos en esta subasta virtual antes de Navidad

LEER MÁS
Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Confirman fechas y montos de la gratificación ONP para pensionistas de los regímenes 19990, 20530, 18846 y más

Confirman fechas y montos de la gratificación ONP para pensionistas de los regímenes 19990, 20530, 18846 y más

LEER MÁS
Horario de atención de los bancos para los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más

Horario de atención de los bancos para los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

LEER MÁS
Perú recibe apoyo de Francia para construir miles de viviendas sostenibles con una inversión de 375 millones de euros

Perú recibe apoyo de Francia para construir miles de viviendas sostenibles con una inversión de 375 millones de euros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Real Madrid contra Manchester City por la fecha 6 de la Champions League

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Economía

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Precios en mercados HOY 8 de diciembre: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Aumentan salario y beneficios para trabajadores de construcción civil en 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025