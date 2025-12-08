HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

En medio de las negociaciones entre Universitario y Jorge Fossati, ya se conocieron qué jugadores dejarán la institución. Revisa los movimientos de la U en el mercado de fichajes.

Universitario de Deportes es el vigente tricampeón del fútbol peruano. Foto: composición LR/Omar Neyra
Universitario de Deportes es el vigente tricampeón del fútbol peruano. Foto: composición LR/Omar Neyra

Universitario de Deportes continúa planificando lo que será la temporada 2026. Luego de adjudicarse el título de la Liga 1 con anticipación, el conjunto merengue tendrá como principal objetivo lograr el tan ansiado tetracampeonato del fútbol peruano y mejor la campaña internacional que realizó en la Copa Libertadores.

La situación del entrenador Jorge Fossati es el tema que más preocupación genera en los aficionados. A pesar de tener contrato por todo el 2026, todavía no se puede asegurar que el 'Nonno' siga al mando del primer equipo.

PUEDES VER: Fichajes Alianza Lima 2026: altas, bajas y renovaciones para la Liga 1 y fase previa de la Copa Libertadores

lr.pe

Fichajes de Universitario para el 2026

Hasta el momento, Universitario todavía no anuncia contrataciones; sin embargo, el gerente deportivo, Álvaro Barco, manifestó que entre los principales objetivos se encuentra fichar un '9' extranjero. Asimismo, el arquero Diego Romero retornará al club tras culminar su préstamo en Argentina.

Por otra parte, respecto a las negociaciones con Jorge Fossati, la postura del conjunto merengue es que el entrenador uruguayo respete su contrato vigente. "Universitario ha decidido que no va a hacer locuras económicas ni hipotecar (el club). Se quiere que Jorge Fossati respete su contrato (hasta 2026)", mencionó el periodista Gustavo Peralta hace unos días en L1 MAX.

Jorge Fossati logró dos títulos nacionales al mando de Universitario de Deportes. Foto: Twitter/Universitario

Jorge Fossati logró dos títulos nacionales al mando de Universitario de Deportes. Foto: Twitter/Universitario

¿Qué jugadores han renovado con Universitario?

El conjunto merengue busca mantener la base del plantel que obtuvo el tricampeonato. En ese sentido, se aseguraron las renovaciones de algunos referentes.

  • Williams Riveros
  • Matías Di Benedetto
  • Horacio Calcaterra
  • José Carabalí.

PUEDES VER: Reimond Manco celebra el regreso de Christian Cueva a Liga 1, pero le advierte sobre su físico: 'Se nota y se ve mal tu estado'

lr.pe

¿Qué jugadores se van de Universitario?

Son 4 los jugadores que dejaron Universitario para el 2026. César Inga cuenta con opciones en el exterior y podría seguir este camino.

  • Sebastián Britos
  • Gabriel Costas
  • Diego Churín
  • Jairo Vélez (fin del préstamo).

Rumores de Universitario para el 2026

Gonzalo Napoli, mediocampista de 25 años del Liverpool de Uruguay, y el experimentado Abel Hernández son los futbolistas que empezaron a sonar como refuerzos de la U.

