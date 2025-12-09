Aborda taxi por aplicativo en Lurín y sicarios le quitan la vida: víctima sería extranjero

Un ciudadano, que sería de nacionalidad extranjera, fue asesinado dentro de un auto | América TV | Composición LR

Un sujeto, presuntamente de nacionalidad extranjera, fue asesinado por sicarios tras abordar un taxi por aplicativo en Lurín. Los atacantes llegaron en motocicleta a las 11:38 p. m. del domingo 7 de diciembre, se acercaron al vehículo por el lado del copiloto, donde se encontraba la víctima, y le dispararon. El conductor y una pasajera que iba en el asiento posterior resultaron ilesos.

Al escuchar los disparos, vecinos de la calle Los Pinos, en la antigua Panamericana Sur, salieron a ver lo ocurrido y alertaron a la Policía Nacional del Perú (PNP). Los residentes aseguran que en la zona los crímenes y los casos de violencia no dejan de aumentar.

Vecinos exigen mayor presencia de las autoridades

De acuerdo con los testimonios recogidos por América TV, los vecinos han solicitado en reiteradas ocasiones mayor presencia policial y militar, además de la instalación de cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos del barrio. Asimismo, denunciaron que grupos de personas de nacionalidad extranjera suelen reunirse los fines de semana en una esquina específica del sector, situación que, según indican, con frecuencia termina en peleas y disturbios.

Aseguraron que estos hechos se repiten desde hace varios meses y generan temor entre los pobladores, especialmente durante las noches y madrugadas. El caso es investigado por el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Lurín, que viene realizando las diligencias necesarias para identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen.

