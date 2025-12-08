Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes
Los resultados oficiales se publicarán en el portal de admisión de la UNI. Los aspirantes deben revisar la sección de resultados para verificar su ingreso y seguir con los pasos de inscripción.
El domingo 7 de diciembre la UNI dio por realizada la prueba de admisión correspondiente al Ingreso Escolar Nacional (IEN) y al programa Beca 18. Miles de jóvenes que cursan quinto de secundaria, así como postulantes al Talento Beca 18, acudieron a rendir el examen con la esperanza de ocupar una de las vacantes disponibles.
La casa de estudios informó que los resultados oficiales estarán disponibles en su portal de admisión (https://admision.uni.edu.pe/). Por lo que desde el lunes 8 de diciembre ya se puede revisar la página oficial y verificar el nombre de los ingresantes.
Detalles del examen y vacantes
El examen de admisión varió en estructura según la especialidad elegida:
- Para las carreras de Ingeniería y Ciencias, la prueba consistió en 60 preguntas, con un tiempo límite de 2 horas y 45 minutos.
- Para los postulantes a Arquitectura, se adicionaron 10 preguntas de aptitud vocacional, y la prueba duró 2 horas y 45 minutos más 30 minutos adicionales para esa sección.
En total, la universidad dispuso 185 vacantes para esta convocatoria IEN / Beca 18 2026-I: de ellas, 78 corresponden a Lima y Callao, 107 para el resto de regiones (incluyendo Lima Provincias) y 50 cupos específicamente para postulantes a través del Beca 18.
¿Qué deben hacer los postulantes?
Todos los aspirantes deben ingresar al portal oficial de admisión de la UNI y navegar hasta la sección correspondiente a “Resultados IEN / Beca 18 2026-I” para verificar si figuran en la lista de ingresantes. Es recomendable tener a la mano el DNI y su código de postulante en caso sea necesario.
Quienes logren una vacante podrán continuar con los pasos habituales de matrícula que la universidad indique; mientras tanto, quienes no figuren en la lista deberán esperar futuras oportunidades de admisión.
Este proceso representa para muchos jóvenes peruanos -especialmente quienes ingresan vía Beca 18- una puerta de acceso a carreras de Ingeniería o Arquitectura en una de las casas de estudios más prestigiosas del país.
