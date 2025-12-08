Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Examen de admisión para la Universidad Nacional de Ingeniería. Foto: El Peruano | El Peruano

El domingo 7 de diciembre la UNI dio por realizada la prueba de admisión correspondiente al Ingreso Escolar Nacional (IEN) y al programa Beca 18. Miles de jóvenes que cursan quinto de secundaria, así como postulantes al Talento Beca 18, acudieron a rendir el examen con la esperanza de ocupar una de las vacantes disponibles.

La casa de estudios informó que los resultados oficiales estarán disponibles en su portal de admisión (https://admision.uni.edu.pe/). Por lo que desde el lunes 8 de diciembre ya se puede revisar la página oficial y verificar el nombre de los ingresantes.

Detalles del examen y vacantes

El examen de admisión varió en estructura según la especialidad elegida:

Para las carreras de Ingeniería y Ciencias, la prueba consistió en 60 preguntas, con un tiempo límite de 2 horas y 45 minutos.

Para los postulantes a Arquitectura, se adicionaron 10 preguntas de aptitud vocacional, y la prueba duró 2 horas y 45 minutos más 30 minutos adicionales para esa sección.

En total, la universidad dispuso 185 vacantes para esta convocatoria IEN / Beca 18 2026-I: de ellas, 78 corresponden a Lima y Callao, 107 para el resto de regiones (incluyendo Lima Provincias) y 50 cupos específicamente para postulantes a través del Beca 18.

¿Qué deben hacer los postulantes?

Todos los aspirantes deben ingresar al portal oficial de admisión de la UNI y navegar hasta la sección correspondiente a “Resultados IEN / Beca 18 2026-I” para verificar si figuran en la lista de ingresantes. Es recomendable tener a la mano el DNI y su código de postulante en caso sea necesario.

Quienes logren una vacante podrán continuar con los pasos habituales de matrícula que la universidad indique; mientras tanto, quienes no figuren en la lista deberán esperar futuras oportunidades de admisión.

Este proceso representa para muchos jóvenes peruanos -especialmente quienes ingresan vía Beca 18- una puerta de acceso a carreras de Ingeniería o Arquitectura en una de las casas de estudios más prestigiosas del país.

