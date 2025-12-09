Horóscopo de HOY, martes 9 de diciembre de 2025 con Jhan Sandoval. | Foto: Composición LR | Foto: Composición LR

Este martes 9 de diciembre, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de Jhan Sandoval para hoy, martes 9 de diciembre?

Aries

No descartes esa propuesta que sabes puede ser mucho más rentable que la actual actividad que realizas. En lo sentimental, no pretendas tener el control y sé más flexible con tu pareja.

Tauro

Empiezas el día resolviendo temas familiares que habías dejado pendiente. Tendrás la energía y la fuerza necesaria para avanzar con gran rapidez. Si tienes negocio, será un día muy favorable.

Géminis

Ahora más que nunca tienes que evitar explotar o pelear con esa persona que sientes dice cosas que te lastiman. En poco tiempo reflexionará y se dará cuenta de sus errores. Paciencia.

Cáncer

Una persona que trabaja contigo está dejando muchos pendientes. Tienes que exigirle mayor compromiso si ambos desean crecer profesionalmente. Una amistad te hará una propuesta, escúchala.

Leo

No te confíes de los avances y supervisa de manera directa tus proyectos. Hay cosas que están descuidadas y no puedes seguir ignorándolo. En el amor, dale una oportunidad a esa persona.

Virgo

Estás resaltando por encima de otras personas. Alguien que observa con cierta envidia tus avances intentará manchar tu imagen con comentarios negativos. Ignora esta situación y sigue adelante.

Libra

No confías en las propuestas que te hacen, pero es importante que te vincules en algo más para poder cambiar tu situación económica. De ti depende que tus ingresos mejoren y puedas estabilizarte.

Escorpio

Empiezas el día resolviendo algunos percances que se presentarán. No te faltará estrategia ni rapidez. En el amor, si te muestras distante por llamar la atención, esa persona se distanciará.

Sagitario

Todo empieza a cambiar de manera favorable. Hoy cierras acuerdos que te permitirán crecer profesionalmente. En lo sentimental, no te impongas, esa persona te siente algo inflexible y distante.

Capricornio

Empiezas a consumar ese proyecto que tanta ilusión te había generado. Si tenías en mente relacionarte con el extranjero, por viajes o negocios, es el momento. Será un día de crecimiento.

Acuario

Tendrás que resolver un percance que se presentará en tu agenda. Contarás con el apoyo necesario y avanzarás sin ningún problema. En el amor, esa persona se acercará, escúchala.

Piscis

Te reencuentras con esa persona que tanto quieres. Hablar del pasado no sería lo indicado, puesto que hay cosas que no logran aclarar y si insisten en resolverlas podrían volver a distanciarse.