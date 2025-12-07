ATU: conoce el horario del Metropolitano y corredores durante el feriado largo del 8 y 9 de diciembre en Lima
El Metropolitano y los Corredores Complementarios funcionarán con un horario especial. ATU exhortó a los pasajeros a tomar en cuenta la programación para evitar contratiempos.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, informó que implementará un horario especial durante el feriado largo del lunes 8 y martes 9 de diciembre. La institución publicó el cronograma detallado para estas fechas.
El servicio de transporte recomendó a los miles de pasajeros a tomar en cuenta los horarios programados con el fin de evitar inconvenientes durante sus traslados.
ATU establece horario especial durante feriado largo del 8 y 9 de diciembre
Metropolitano
- Servicios regulares A, B y C: desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.
- Expreso 5: desde las 6:00 a. m. hasta las 8: 00 p. m.
- Superexpreso Norte: desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.
- Rutas alimentadoras: con normalidad hasta las 11:00 p. m.
Corredores Complementarios y AeroDirecto
- Corredores Complementarios: el servicio de corredores Rojo, Azul y Morado cubrirá su recorrido habitual con salidas desde las 5: 00 a. m. hasta las 11:00 p. m, lo que permitirá el traslado entre diferentes distritos.
- AeroDirecto: operará con sus rutas y horarios habituales.
Línea 1 y Línea 2 del Metro de Lima y Callao
- Línea 1 del Metro de Lima: operará desde las 5:30 a. m. hasta las 10: 00 p. m., con una frecuencia de paso de trenes entre 4 a 10 minutos.
- Línea 2 del Metro de Lima: funcionará en su horario habitual desde las 6:00 a. m. a 11:00 p. m.
Transporte regular y taxis autorizados
- Transporte regular: los buses saldrán desde las 4:30 a. m. hasta las 12:00 a. m., de acuerdo a la demanda del servicio.
- Taxis autorizados: el servicio funcionará las 24 horas del día.
