ATU anunció el horario especial del servicio de transporte para este lunes 8 y martes 9 de diciembre | Composición LR | ATU

ATU anunció el horario especial del servicio de transporte para este lunes 8 y martes 9 de diciembre | Composición LR | ATU

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, informó que implementará un horario especial durante el feriado largo del lunes 8 y martes 9 de diciembre. La institución publicó el cronograma detallado para estas fechas.

El servicio de transporte recomendó a los miles de pasajeros a tomar en cuenta los horarios programados con el fin de evitar inconvenientes durante sus traslados.

TE RECOMENDAMOS EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

ATU establece horario especial durante feriado largo del 8 y 9 de diciembre

Metropolitano

Servicios regulares A, B y C: desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.

desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. Expreso 5: desde las 6:00 a. m. hasta las 8: 00 p. m.

desde las 6:00 a. m. hasta las 8: 00 p. m. Superexpreso Norte: desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Rutas alimentadoras: con normalidad hasta las 11:00 p. m.

Corredores Complementarios y AeroDirecto

Corredores Complementarios: el servicio de corredores Rojo, Azul y Morado cubrirá su recorrido habitual con salidas desde las 5: 00 a. m. hasta las 11:00 p. m, lo que permitirá el traslado entre diferentes distritos.

el servicio de corredores Rojo, Azul y Morado cubrirá su recorrido habitual con salidas desde las 5: 00 a. m. hasta las 11:00 p. m, lo que permitirá el traslado entre diferentes distritos. AeroDirecto: operará con sus rutas y horarios habituales.

Línea 1 y Línea 2 del Metro de Lima y Callao

Línea 1 del Metro de Lima: operará desde las 5:30 a. m. hasta las 10: 00 p. m., con una frecuencia de paso de trenes entre 4 a 10 minutos.

operará desde las 5:30 a. m. hasta las 10: 00 p. m., con una frecuencia de paso de trenes entre 4 a 10 minutos. Línea 2 del Metro de Lima: funcionará en su horario habitual desde las 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Transporte regular y taxis autorizados

Transporte regular: los buses saldrán desde las 4:30 a. m. hasta las 12:00 a. m., de acuerdo a la demanda del servicio.

los buses saldrán desde las 4:30 a. m. hasta las 12:00 a. m., de acuerdo a la demanda del servicio. Taxis autorizados: el servicio funcionará las 24 horas del día.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real