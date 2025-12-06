Boca Juniors vs Racing Club EN VIVO por la semifinal del Torneo Clausura: hora, alineaciones y canal de TV
Los equipos de Claudio Úbeda y Gustavo Costas prometen regalarnos un partidazo en la primera semifinal del Torneo Clausura de Argentina. Sigue la transmisión del Boca vs Racing en vivo
VER Boca Juniors vs Racing Club EN VIVO | El clásico de las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se jugará este domingo 7 de diciembre en la mítica Bombonera. La transmisión del compromiso estará a cargo de la señal de ESPN a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora argentina); asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.
Los dirigidos por Gustavo Costas, que vienen de eliminar a River Plate y Tigre, buscarán dar el golpe frente a uno de los candidatos. Por su parte, Boca espera cortar la racha de 3 duelos consecutivos sin poder vencer a la Academia.
¿A qué hora juegan Boca Juniors vs Racing Club?
El horario del clásico Boca Juniors vs Racing Club está programado para las 7.00 p. m. (hora de Argentina). Aquí te brindamos la programación del duelo en la región:
- México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 4.00 p. m.
- Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 5.00 p. m.
- Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 6.00 p. m.
- Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 7.00 p. m.
¿Dónde ver Boca Juniors vs Racing Club EN VIVO?
La transmisión del Boca Juniors vs Racing Club estará a cargo de ESPN para todo Perú y algunos países de Sudamérica. En Argentina, podrás seguirlo por ESPN Premium y TNT Sports Premium. Además, la plataforma de streaming Disney Plus es una buena alternativa.
- Argentina: ESPN Premium, TNT Sports Premium
- Colombia: ESPN, Disney Plus
- Venezuela: ESPN, Disney Plus
- Ecuador: ESPN, Disney Plus
- Perú: ESPN, Disney Plus
- Paraguay: ESPN, Disney Plus
- Uruguay: ESPN, Disney Plus
- Bolivia: ESPN, Disney Plus
- Chile: ESPN, Disney Plus
- Brasil: Zapping, Claro TV+, ESPN 4 Brasil
- Estados Unidos: Fanatiz USA, TyC Sports Internacional
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones.
VER Boca Juniors vs Racing Club online
Para aquellos que busquen una opción para seguir el partido de semifinales del Torneo Clausura por internet, tienen a Disney Plus como la primera alternativa. Por su parte, La República te ofrece el minuto a minuto con todas las incidencias y videos de las mejores jugadas y goles del partido.
Alineaciones Boca Juniors vs Racing Club
- Boca Juniors: Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Exequiel Zeballos, Leandro Paredes, Milton Delgado, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
- Racing Club: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, "Maravilla" Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Boca Juniors vs Racing Club: pronóstico
El conjunto xeneize parte como favorito en las casas de apuestas debido a su rendimiento de los últimos duelos. Además, serán locales en la Bombonera.
- Betsson: gana Boca Juniors (1,90), empate (3,35), gana Racing Club (4,45)
- Bet365: gana Boca Juniors (1,79), empate (3,30), gana Racing Club (5,00)
- 1XBet: gana Boca Juniors (1,87), empate (3,26), gana Racing Club (4,43)
- Coolbet: gana Boca Juniors (1,85), empate (3,35), gana Racing Club (4,76)
- Doradobet: gana Boca Juniors (1,86), empate (3,25), gana Racing Club (4,50).
Últimos partidos de Boca Juniors vs Racing Club
Así quedaron los cinco cruces más recientes entre Boca Juniors y Racing en el fútbol argentino.
- Boca Juniors 1-1 Racing | 09.08.25
- Racing 2-0 Boca Juniors | 08.02.25
- Racing 2-1 Boca Juniors | 14.09.24
- Boca Juniors 4-2 Racing | 10.03.24
- Racing 2-1 Boca Juniors | 20.10.23.