HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
Mundo

Mujer iraní de 58 años mató a 11 de sus esposos para quedarse con sus riquezas: ahora puede enfrentar la pena de muerte

Kolsum Akbari, la 'viuda negra' de Irán, ha sido acusada de matar a al menos 11 hombres mayores desde el año 2000 para heredar sus fortunas.

Kolsum Akbari es acusada de al menos 11 asesinatos en Irán.
Kolsum Akbari es acusada de al menos 11 asesinatos en Irán. | Composición LR.

Por más de 20 años, Kolsum Akbari, una mujer iraní de 58 años, optó por casarse con hombres de avanzada edad con el objetivo de matarlos y heredar sus fortunas. En 2023, fue descubierta por las autoridades y, actualmente, se le responsabiliza de la muerte de al menos 11 personas. Los familiares de las víctimas exigen que se le aplique la pena de muerte.

El modus operandi de la llamada 'viuda negra' consistía en casarse con personas mayores, ganarse su confianza y luego suministrarles medicamentos para la presión arterial, para la diabetes, sedantes e incluso alcohol industrial. En algunos casos, también los mataba asfixiándolos con almohadas o toallas.

PUEDES VER: Hombre detenido por asesinar a su esposa en Brasil es linchado y quemado vivo públicamente por sus vecinos

lr.pe

¿Quién es Kolsum Akbari, mujer acusada de matar a 11 personas en Irán?

Kolsum Akbari es una mujer nacida en Irán. Se casó por primera vez a los 18 años. Sin embargo, la relación no perduró, por lo que se separó en un corto período de tiempo. Posteriormente, contrajo matrimonio con un hombre significativamente mayor, ya divorciado y con hijos. Vivieron juntos, al menos durante un año, en un pueblo al norte de Irán. Durante esta relación, Akbari sufrió constantes maltratos físicos, lo cual podría estar relacionado con su comportamiento en sus matrimonios posteriores.

La relación de Akbari finalizó con la muerte de su esposo. Después de este evento, comenzó a asistir a reuniones de mujeres, donde expresaba su deseo de casarse nuevamente, pero esta vez con hombres que vivieran en soledad. A partir de esta idea, elaboró diversos planes para contraer matrimonio con hombres adultos y acaudalados, con el fin de matarlos y obtener sus herencias.

PUEDES VER: Adulta mayor secuestró y traficó con 17 menores durante diez años en China: gobierno ordenó su ejecución

lr.pe

¿Cuál era el modus operandi de Kolsum Akbari?

Kolsum Akbari utilizaba a sus hijas para que le presentaran a hombres. Una vez que verificaba su poder adquisitivo, comenzaba a seducirlos y a persuadirlos para que aceptaran casarse con ella. Tras concretarse la unión legal, no pasaba mucho tiempo antes de que los matara. Según las autoridades, Akbari envenenaba gradualmente a sus parejas con combinaciones de alcohol industrial y medicamentos. En caso de no funcionar, los asfixiaba con toallas o almohadas.

Los asesinatos comenzaron en los años 2000. Mirahmad Omrani, de 69 años, Esmais Bakhshi, de 62, y Ganjali Hamzei, de 83, son algunas de las víctimas de la "viuda negra". Ninguno de ellos alcanzó los seis meses de matrimonio con Akbari. Aunque existía un registro de las víctimas, se sospecha que más de 11 parejas fallecieron a manos de ella. Sin embargo, muchas de estas muertes fueron catalogadas como causas naturales debido a la avanzada edad de las personas.

Akbari operaba en varias ciudades de Irán, lo que complicaba a las autoridades establecer un vínculo entre las muertes. Durante décadas, acumuló una considerable fortuna sobre una larga lista de víctimas. No obstante, en 2023, el hijo de su última víctima logró que fuera finalmente enjuiciada.

PUEDES VER: Padre en Inglaterra es declarado culpable de matar a su hijo recién nacido: menor sufrió fracturas en el cráneo y la columna

lr.pe

El arresto de Kolsum Akbari, alias 'la viuda negra'

En 2023, Kolsum Akbair se cobró a su última víctima: Gholamreza Babaei, un adulto mayor de 82 años. Tras el crimen, el hijo de Babei empezó a sospechar de Akbair al enterarse de que la 'viuda negra' fue pareja del padre de su amigo, quien fue envenenado.

Tras hacer la denuncia y luego de una exhausta investigación, la policía comprobó la participación de Akbari en varios crímenes. Durante el interrogatorio, la mujer confesó los asesinatos. "No sé a cuántos maté. Quizás fueron 13 o 15 personas. No lo recuerdo con exactitud", afirmó, según el diario británico The Telegraph.

Actualmente, Akbari enfrenta 11 cargos por asesinato premeditado y uno por intento de homicidio. Durante la última audiencia, los familiares de cuatro de sus víctimas solicitaron formalmente la pena de muerte. El Tribunal Revolucionario de Sari emitirá su veredicto después de escuchar a todos los demandantes. Si se aprueba la solicitud de las familias, la conocida como "viuda negra" podría ser ejecutada en los próximos meses.

Notas relacionadas
Sereno mata a delincuente que intentó robarle y se lo llevan detenido a comisaría en Villa María del Triunfo

Sereno mata a delincuente que intentó robarle y se lo llevan detenido a comisaría en Villa María del Triunfo

LEER MÁS
La doble vida de Kendall Francois, el ‘asesino de Poughkeepsie’ que convirtió su casa en un cementerio en EEUU

La doble vida de Kendall Francois, el ‘asesino de Poughkeepsie’ que convirtió su casa en un cementerio en EEUU

LEER MÁS
'El asesino de Twitter': la cruel historia del hombre que mató a 9 personas y fue ejecutado en Japón

'El asesino de Twitter': la cruel historia del hombre que mató a 9 personas y fue ejecutado en Japón

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colombia confirma la muerte de José Aldinever Sierra, presunto autor material de la muerte de Miguel Uribe

Colombia confirma la muerte de José Aldinever Sierra, presunto autor material de la muerte de Miguel Uribe

LEER MÁS
Gobierno de Trump anunciará nuevas acciones contra Maduro pronto: "El pueblo venezolano tiene que reclamar su libertad"

Gobierno de Trump anunciará nuevas acciones contra Maduro pronto: "El pueblo venezolano tiene que reclamar su libertad"

LEER MÁS
Nicolás Maduro lanza dura amenaza contra el Gobierno de Trump: "Es el inicio del final del imperio estadounidense"

Nicolás Maduro lanza dura amenaza contra el Gobierno de Trump: "Es el inicio del final del imperio estadounidense"

LEER MÁS
Kulthum Akbari, la mujer iraní que mató al menos a 11 de sus maridos para quedarse con sus herencias y que podría ser ejecutada

Kulthum Akbari, la mujer iraní que mató al menos a 11 de sus maridos para quedarse con sus herencias y que podría ser ejecutada

LEER MÁS
El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

LEER MÁS
¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Mundo

¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

China inicia la construcción del "proyecto del siglo": una megapresa hidroeléctrica capaz de alterar la rotación de la Tierra

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota