Por más de 20 años, Kolsum Akbari, una mujer iraní de 58 años, optó por casarse con hombres de avanzada edad con el objetivo de matarlos y heredar sus fortunas. En 2023, fue descubierta por las autoridades y, actualmente, se le responsabiliza de la muerte de al menos 11 personas. Los familiares de las víctimas exigen que se le aplique la pena de muerte.

El modus operandi de la llamada 'viuda negra' consistía en casarse con personas mayores, ganarse su confianza y luego suministrarles medicamentos para la presión arterial, para la diabetes, sedantes e incluso alcohol industrial. En algunos casos, también los mataba asfixiándolos con almohadas o toallas.

¿Quién es Kolsum Akbari, mujer acusada de matar a 11 personas en Irán?

Kolsum Akbari es una mujer nacida en Irán. Se casó por primera vez a los 18 años. Sin embargo, la relación no perduró, por lo que se separó en un corto período de tiempo. Posteriormente, contrajo matrimonio con un hombre significativamente mayor, ya divorciado y con hijos. Vivieron juntos, al menos durante un año, en un pueblo al norte de Irán. Durante esta relación, Akbari sufrió constantes maltratos físicos, lo cual podría estar relacionado con su comportamiento en sus matrimonios posteriores.

La relación de Akbari finalizó con la muerte de su esposo. Después de este evento, comenzó a asistir a reuniones de mujeres, donde expresaba su deseo de casarse nuevamente, pero esta vez con hombres que vivieran en soledad. A partir de esta idea, elaboró diversos planes para contraer matrimonio con hombres adultos y acaudalados, con el fin de matarlos y obtener sus herencias.

¿Cuál era el modus operandi de Kolsum Akbari?

Kolsum Akbari utilizaba a sus hijas para que le presentaran a hombres. Una vez que verificaba su poder adquisitivo, comenzaba a seducirlos y a persuadirlos para que aceptaran casarse con ella. Tras concretarse la unión legal, no pasaba mucho tiempo antes de que los matara. Según las autoridades, Akbari envenenaba gradualmente a sus parejas con combinaciones de alcohol industrial y medicamentos. En caso de no funcionar, los asfixiaba con toallas o almohadas.

Los asesinatos comenzaron en los años 2000. Mirahmad Omrani, de 69 años, Esmais Bakhshi, de 62, y Ganjali Hamzei, de 83, son algunas de las víctimas de la "viuda negra". Ninguno de ellos alcanzó los seis meses de matrimonio con Akbari. Aunque existía un registro de las víctimas, se sospecha que más de 11 parejas fallecieron a manos de ella. Sin embargo, muchas de estas muertes fueron catalogadas como causas naturales debido a la avanzada edad de las personas.

Akbari operaba en varias ciudades de Irán, lo que complicaba a las autoridades establecer un vínculo entre las muertes. Durante décadas, acumuló una considerable fortuna sobre una larga lista de víctimas. No obstante, en 2023, el hijo de su última víctima logró que fuera finalmente enjuiciada.

El arresto de Kolsum Akbari, alias 'la viuda negra'

En 2023, Kolsum Akbair se cobró a su última víctima: Gholamreza Babaei, un adulto mayor de 82 años. Tras el crimen, el hijo de Babei empezó a sospechar de Akbair al enterarse de que la 'viuda negra' fue pareja del padre de su amigo, quien fue envenenado.

Tras hacer la denuncia y luego de una exhausta investigación, la policía comprobó la participación de Akbari en varios crímenes. Durante el interrogatorio, la mujer confesó los asesinatos. "No sé a cuántos maté. Quizás fueron 13 o 15 personas. No lo recuerdo con exactitud", afirmó, según el diario británico The Telegraph.

Actualmente, Akbari enfrenta 11 cargos por asesinato premeditado y uno por intento de homicidio. Durante la última audiencia, los familiares de cuatro de sus víctimas solicitaron formalmente la pena de muerte. El Tribunal Revolucionario de Sari emitirá su veredicto después de escuchar a todos los demandantes. Si se aprueba la solicitud de las familias, la conocida como "viuda negra" podría ser ejecutada en los próximos meses.