Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Sociedad

Un muerto tras enfrentamiento a balazos y pedradas de presuntos barristas de Alianza y la "U" en SJL

En San Juan de Lurigancho, la gresca entre los clubes surge tras una caminata dirigida por Universitario de Deportes debido a su aniversario.

La PNP se apersonó para realizar el levantamiento del cadáver. Foto: Composición LR
La PNP se apersonó para realizar el levantamiento del cadáver. Foto: Composición LR

En el distrito de San Juan de Lurigancho, presuntos miembros de las barras de los clubes Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizaron un violento enfrentamiento en plena vía pública. Los implicados utilizaron armas de fuego, piedras, machetes e incluso fuegos artificiales.

El altercado dejó como saldo un muerto, además de un un menor de edad herido de gravedad. Dicho suceso tuvo lugar mientras supuestos seguidores de la "U" realizaban una caminata por el aniversario del club. Durante su recorrido, se cruzaron con barristas del equipo rival, lo que desencadenó una violenta riña.

Víctima falleció camino al Hospital de SJL

El suceso se produjo alrededor de las 23.00 horas en el cruce de las avenidas Héroes del Cenepa y José Carlos Mariátegui. Producto del violento enfrentamiento, una de las víctimas, hincha identificado con Universitario, fue trasladada de emergencia hacia el Hospital San Juan de Lurigancho, pero falleció en el camino.

"Hemos salido y hemos tratado que no haya más pelea. (...) De allá lo han matado y lo han traído arrastrando", relató una residente de la tercera zona de Bayórcar a medios locales.

Vecinos de Bayóvar solicitan patrullaje preventivo

Imágenes captadas por los vecinos de la tercera zona de Bayóvar revelaron la violencia con la que los presuntos barristas se enfrentaron. En consecuencia, los ciudadanos instaron a las autoridades locales y al personal de Serenazgo del distrito a que refuercen el patrullaje preventivo.

Hasta el cierre de esta edición, se supo que la PNP encontró alrededor de 6 casquillos de bala y solicitaron el apoyo de especialistas para el recojo de los mismos. En esa línea, las cámaras de seguridad del sector serán revisadas para esclarecer los hechos del presente caso e identificar al fallecido.

