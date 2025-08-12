PNP interviene a topógrafos colombianos en Santa Rosa: realizaban mediciones en terreno con GPS satelital

La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a dos topógrafos colombianos, quienes se encontraban realizando mediciones al terreno de la Isla Chinería. Esto se da luego de que un precandidato presidencial colocó una bandera Colombiana en territorio peruano, generando mayor tensión entre ambos países por la presunta disputa de la soberanía de lo que sería la Isla Santa Rosa, un territorio adjunto a la Isla Chinería, perteneciente a Loreto, Perú.

De acuerdo con declaración policial, los dos ciudadanos extranjeros estuvieron realizando trabajo de demarcación y registro de puntos con GPS satelital, realizando labores para una constructora, cuando fueron sorprendidos a bordo de un yate dentro de jurisdicción peruana.