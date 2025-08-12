HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa
Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Política

PNP interviene a topógrafos colombianos en Santa Rosa: realizaban mediciones en terreno con GPS satelital

PNP interviene a topógrafos de Colombia realizando mediciones del terreno en jurisdicción peruana.

Topógrafos estaban realizando mediciones al territorio peruano. Foto: composición LR/Canal N
Topógrafos estaban realizando mediciones al territorio peruano. Foto: composición LR/Canal N

La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a dos topógrafos colombianos, quienes se encontraban realizando mediciones al terreno de la Isla Chinería. Esto se da luego de que un precandidato presidencial colocó una bandera Colombiana en territorio peruano, generando mayor tensión entre ambos países por la presunta disputa de la soberanía de lo que sería la Isla Santa Rosa, un territorio adjunto a la Isla Chinería, perteneciente a Loreto, Perú.

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con declaración policial, los dos ciudadanos extranjeros estuvieron realizando trabajo de demarcación y registro de puntos con GPS satelital, realizando labores para una constructora, cuando fueron sorprendidos a bordo de un yate dentro de jurisdicción peruana.

PUEDES VER: Patricia Benavides regresó a la Fiscalía en medio de cuestionamientos en su contra

lr.pe

Notas relacionadas
Congreso cita al canciller y ministro de Defensa por tensión fronteriza en Santa Rosa

Congreso cita al canciller y ministro de Defensa por tensión fronteriza en Santa Rosa

LEER MÁS
Daniel Quintero, precandidato presidencial, colocó la bandera de Colombia en Santa Rosa: "Es nuestro territorio"

Daniel Quintero, precandidato presidencial, colocó la bandera de Colombia en Santa Rosa: "Es nuestro territorio"

LEER MÁS
¿La isla Santa Rosa podría desaparecer ante inundación? Esto dijo Ingemmet sobre la frontera entre Perú y Colombia

¿La isla Santa Rosa podría desaparecer ante inundación? Esto dijo Ingemmet sobre la frontera entre Perú y Colombia

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Patricia Benavides regresó a la Fiscalía en medio de cuestionamientos en su contra

Patricia Benavides regresó a la Fiscalía en medio de cuestionamientos en su contra

LEER MÁS
JNE suspende alianza 'Ahora Nación – Salvemos al Perú': plazos impiden su inscripción antes del 1 de septiembre

JNE suspende alianza 'Ahora Nación – Salvemos al Perú': plazos impiden su inscripción antes del 1 de septiembre

LEER MÁS
RMP rechaza retorno de Patricia Benavides como fiscal suprema: "¿Acaso ella será imparcial?"

RMP rechaza retorno de Patricia Benavides como fiscal suprema: "¿Acaso ella será imparcial?"

LEER MÁS
Pedro Castillo discute con jueza Norma Carbajal: le apagan el micrófono y él la acusa de contaminar el juicio

Pedro Castillo discute con jueza Norma Carbajal: le apagan el micrófono y él la acusa de contaminar el juicio

LEER MÁS
Daniel Quintero, precandidato presidencial, colocó la bandera de Colombia en Santa Rosa: "Es nuestro territorio"

Daniel Quintero, precandidato presidencial, colocó la bandera de Colombia en Santa Rosa: "Es nuestro territorio"

LEER MÁS
Cinco obras por S/765 millones bajo sospecha de corrupción son intervenidas por la Contraloría

Cinco obras por S/765 millones bajo sospecha de corrupción son intervenidas por la Contraloría

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota