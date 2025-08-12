Gustavo Petro utiliza conflicto de Isla Santa Rosa a puertas de un año electoral

El presidente colombiano, Gustavo Petro, encendió la tensión diplomática entre Perú y Colombia tras acusar a nuestro país de haberse "apropiado" de la isla Santa Rosa, ubicada en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en Loreto; un lío diplomático que se da en medio de una campaña presidencial y a un año de que finalice de su gobierno, así como un descenso notable en su popularidad.

Por ese motivo, Gustavo Petro acusó a nuestro país de haberse "apropiado" de la isla Santa Rosa, ubicada en Loreto. Esta afirmación la realizó a través de su cuenta en X donde insinuó que el territorio debería pertenecer a Colombia, por el tratado de 1934, a pesar de que los límites internacionales están establecidos y no existe una disputa formal sobre esa zona.

Luego, durante su discurso por la conmemoración de la Batalla de Boyacá, Petro insistió en que Colombia no puede seguir cediendo territorios ni permitir “nuevas pérdidas”, aludiendo a episodios históricos como la separación de Panamá y el fallo de La Haya sobre el mar territorial con Nicaragua. Además, acusó a Perú de no respetar el tratado de 1934.

Cabe resaltar que el mandatario decidió llevar las celebraciones de la Batalla de Boyacá a la región colombiana de Amazonas, cuya capital es Leticia, debido a que en la región de Boyacá, al norte de Bogotá, se lleva a cabo un paro minero y de agricultores. Los manifestantes critican al mandatario de no haber cumplido sus promesas de campaña y no mostrar predisposición para llegar a un acuerdo.

El paro que se volvió indefinido junto a las protestas en apoyo al expresidente Álvaro Uribe representaron un revés político para el gobierno de Gustavo Petro, quien prefirió no enfrentar directamente el problema y fijó su mirada en el Perú.

Esta situación comenzó a tensar aún más las relaciones bilaterales con Perú cuando el precandidato presidencial Daniel Quintero y exalcalde de Medellín cruzó la frontera de manera irregular e izó la bandera de Colombia en territorio peruano. Aunque Petro no ha confirmado si hubo coordinación directa, Quintero es una figura cercana a su línea política y cuenta con el respaldo del mandatario, por lo que algunos analistas lo consideran un posible sucesor.

Colombia está a menos de un año de celebrar nuevas elecciones presidenciales y el partido de Petro, el Pacto Histórico, ocupa el tercer lugar en las últimas encuestas. Sin embargo, no hay un líder claro, pues este lo disputan Gustavo Bolívar y la vicepresidenta Francia Marquez, quienes tendrán que definirse en elecciones internas.

“Falso nacionalismo”

Por su parte, la excanciller colombiana Marta Lucía Ramírez aseguró que no debería existir un conflicto ni una disputa fronteriza con Perú, y consideró que ningún gobierno debería fomentar el distanciamiento entre los dos países, mucho menos en momentos de fragilidad política.

Señaló que el presidente Petro utiliza el argumento de la frontera para crear “un falso nacionalismo”. Esto con el objetivo de desviar la atención de la situación interna y real, y que se ha trasladado la celebración del Día de la Batalla de Boyacá al Amazonas, debido a que su gobierno no ha “atendido de manera correcta los pedidos de los agricultores” que actualmente mantienen bloqueadas las carreteras.

Ramírez mencionó en canal N que la Isla Santa Rosa no existía en 1929, al momento de la asignación original. Por ese motivo, consideró fundamental que el tratamiento de estas nuevas formaciones geográficas se realice mediante un análisis técnico y coordinado, para resguardar así la paz y evitar confrontaciones políticas que debiliten la relación bilateral.

Precandidato presidencial que izó la bandera de Colombia en Santa Rosa podría ser detenido

El último lunes, el precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero cruzó en balsa la frontera e izó la bandera de Colombia en la localidad de Santa Rosa, ubicada en la isla Chinería, Loreto, sin contar con autorización oficial. Asimismo, compartió un video en sus redes sociales donde se observa cómo cruza la frontera y coloca la bandera colombiana en suelo peruano.

Quintero es para muchos un delfín de Petro, quien podría agrupar todo su apoyo político en las próximas elecciones. Sin embargo, este personaje tiene investigaciones por peculado y desviación de fondos públicos.

En la publicación, Quintero acompaña el video con un mensaje en el que reivindica territorios que, según él, Colombia perdió en conflictos históricos, y desafía la soberanía peruana sobre una parte de la isla Chinería. “Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia”, se lee.

De acuerdo con Miguel Rodríguez Mackay, excanciller de la República y jurista, si el precandidato presidencial Daniel Quintero vuelve a pisar territorio peruano, deberá ser detenido de forma inmediata por la Policía Nacional y puesto a disposición de la justicia, ya que cometió un acto violatorio contra la soberanía del Estado, atentando contra la dignidad nacional.

Desde una perspectiva diplomática, Rodríguez Mackay indicó que lo más prudente sería que la Cancillería peruana no emita un pronunciamiento oficial, ya que no se debe otorgar mayor importancia a un hecho como este. Señaló que no se debería abusar de los comunicados formales ante “este conjunto de torpezas que comete el gobierno de Gustavo Petro”.

“Es evidente que se trata de una provocación más. No sabemos si esta acción fue coordinada con el gobierno de Petro. Lo que sí es claro es que el Estado peruano tiene listos sus mecanismos judiciales para procesarlo dentro del territorio nacional, si fuera el caso”.

También afirmó que si actos de esta naturaleza se repiten, las autoridades peruanas deberían actuar con detención inmediata e incluso evaluar un proceso sumario que derive en una sanción penal dado que este tipo de acciones constituyen una ofensa a la majestad de la dignidad nacional.

Para Francisco Belaunde Matossian, docente de Política Internacional Europea en la Universidad San Ignacio de Loyola, Quintero ingresó de manera ilegal a Perú, por lo que nuestro país podría prohibirle el ingreso en el futuro. Además, señaló que el precandidato intenta aprovechar esta situación para impulsar su candidatura.

“Me parece absolutamente condenable. Perú debe prohibirle el ingreso. Él quiere ser el próximo presidente de Colombia y está intentando sacar provecho de esta controversia para obtener más votos a través de ese patriotismo”, afirmó.

También sostuvo que la Cancillería colombiana debería advertir a los candidatos y al propio presidente Gustavo Petro que estos temas deben manejarse con diplomacia para no enturbiar la colaboración entre ambos países, que tienen una amistad de muchos años.

En cuanto a Petro, Belaunde señaló que también está utilizando este tema para posicionarse como defensor de la soberanía, pero aclaró que esto es falso.

Ante este panorama, la congresista Patricia Juárez presentó una moción para declarar persona no grata a Daniel Quintero. "Su provocación al izar la bandera de su país en territorio peruano es una afrenta directa a nuestra soberanía. ¡Esta provocación no quedará impune!", escribió en una publicación vía X, donde adjuntó el documento recibido por el Congreso el 12 de agosto.

PNP interviene a topógrafos colombianos en Santa Rosa

Por si fuera poco, la Policía Nacional intervino este martes a dos topógrafos colombianos que realizaban mediciones en la isla Santa Rosa, aparentemente sin autorización oficial.

“Solo nos enviaron a tomar mediciones, no sabíamos que era necesario un permiso especial”, declaró uno de ellos. Su compañero añadió que su labor “es el mismo que realizamos en Colombia” y negó cualquier actividad irregular.

De acuerdo con declaración policial, los dos ciudadanos extranjeros estuvieron realizando trabajo de demarcación y registro de puntos con GPS satelital, realizando labores para una constructora, cuando fueron sorprendidos a bordo de un yate dentro de jurisdicción peruana.