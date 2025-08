Isla Santa Rosa: así es el territorio que ha generado un conflicto entre Colombia y Perú

La isla Santa Rosa es un pequeño caserío ubicado en el río Amazonas, en la región de Loreto, que forma parte de la conocida triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil. Recientemente, este territorio se convirtió en un motivo de tensión entre Perú y Colombia, luego de que el presidente de este último país, Gustavo Petro, acusara al Gobierno de Dina Boluarte de ocupar ilegalmente parte del territorio colombiano.

Según Petro, la isla pertenece a Colombia y la supuesta ocupación constituye una violación de la soberanía nacional, por lo que advirtió que su país está dispuesto a defender sus fronteras. En respuesta, el Gobierno peruano respondió que no se ha producido ninguna incursión indebida. El canciller, Elmer Schialer, ha dejado en claro que no se piensa ceder parte del territorio.

"El Perú no va a ceder ni un milímetro de nuestro territorio. Podría ir, ella está dispuesta (por la presidenta Dina Boluarte) el hecho de que se cree el distrito de Santa Rosa tiene ese objetivo, como yo mismo he dicho y he afirmado, más de una vez, más de una oportunidad", puntualizó.

Así es la vida en la isla Santa Rosa

A continuación, conoce la fotogalería de la isla Santa Rosa:

Colegio nacional República Nacional del Perú - Isla Santa Rosa. Foto: cortesía

Camino al puerto de Santa Rosa. Los pobladores deben cruzar un improvisado puente de madera para llegar al terminal fluvial. Foto: cortesía

Única posta médica del pueblo. Foto: cortesía

Puerto de Santa Rosa. Foto: cortesía

Comisaría fronteriza en Santa Rosa. Foto: cortesía