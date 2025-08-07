Conoce la vida en la isla Santa Rosa, el distrito selvático que genera tensiones diplomáticas entre Perú y Colombia. | Foto: Composición LR / Cortesía / Facebook

Conoce la vida en la isla Santa Rosa, el distrito selvático que genera tensiones diplomáticas entre Perú y Colombia. | Foto: Composición LR / Cortesía / Facebook

La isla Santa Rosa se ha vuelto el centro de la controversia debido a los recientes comentarios del presidente colombiano, Gustavo Petro, que acusa al gobierno peruano de adjudicársela indebidamente. Este territorio forma parte del departamento de Loreto y se encuentra en la ribera del río Amazonas, donde ya existían previos acuerdos que delimitaban las fronteras entre ambos países.

En medio de las tensiones diplomáticas, la comunidad de la isla Santa Rosa reafirma su identidad peruana, realizando un desfile por fiestas patrias y exponiendo banderas del Perú en sus techos. Cerca de 2,500 personas que viven ahí y se dedican al comercio con la comunidad colombiana de Leticia, no solo se reconocen como parte del territorio nacional, sino también manifiesta su deseo de 'defender' la soberanía territorial.

¿Cómo es la vida en la isla Santa Rosa en Loreto?

La principal actividad económica en la isla Santa Rosa es el comercio. Su posición estratégica entre las fronteras ha generado que sus habitantes se dediquen a tratar con negocios de Brasil y Colombia, comprando y vendiendo productos como arroz, pollo, azúcar, sal y aceite. Asimismo, en este lugar se permiten las tres divisas: el sol peruano, el real brasilero y el peso colombiano.

Asimismo, la localidad también presenta problemas sociales, como el poco abastecimiento de agua potable y de electricidad, la poca atención a los hospitales y un bajo sistema educativo. El propio alcalde del distrito, Iván Yovera, comentó para TV Perú que siente una lejanía por parte del Estado, que no entiende las necesidades de esta isla.

El ferry de Iquitos es el medio más usado para llegar a la isla, pese a demorar hasta 18 horas en llegar. Foto: Andina.

¿Cómo se llega a la isla Santa Rosa en Loreto?

Llegar a la isla Santa Rosa es de por sí un desafío. Se debe tomar un ferry que parte de Iquitos, un trayecto que puede tomar hasta 18 horas concretar. También existe la alternativa del hidroavión, pero su disponibilidad temporal y su alto costo no lo hacen una alternativa viable para quienes viven ahí. El transporte fluvial cuesta entre S/80 y S/250, según su tarifario.

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, más de 460 mil pasajeros han utilizado este medio de transporte desde su inauguración en el 2017. Asimismo, la entidad afirma que la implementación del ferry ha ayudado a reducir el tiempo de movilización hasta en un 70% y también ha logrado conectar con Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil).