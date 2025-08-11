Muere Miguel Uribe Turbay, senador y candidato presidencial colombiano, que sufrió atentado en junio
El senador y precandidato presidencial de 39 años recibió disparos durante un acto de campaña en la ciudad de Bogotá el pasado 7 de junio.
- Gustavo Petro a la prensa: "Ponen a hablar la voz oficial del Perú como si fuera la voz oficial del periodismo Colombiano"
- ¡Seis veces reinas! República Dominicana venció 3-0 a Colombia y levanta la Copa Panamericana de vóley 2025
El político y candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay falleció la madrugada de este lunes 11 de agosto, tras semanas internado en el hospital por un atentado que sufrió el pasado 7 de junio en la capital, Bogotá. El también senador, murió a la edad de 39 años en una clínica local, así lo confirmaron sus allegados.
Uribe Turbay fue objeto de un atentado con disparos cuando se encontraba en medio de un mitín de campaña en la capital colombiana. Un sicario disparó contra él al menos 8 veces y los impactos comprometieron en su cabeza, razón por la cual estuvo internado más de dos meses. Luego de ser operado y haber ingresado en UCI, su estado empeoró este fin de semana, con unas complicaciones que el senador no superó.