Miguel Uribe en estado crítico al sufrir hemorragia por complicaciones médicas tras 2 meses de atentado en su contra

Miguel Uribe Turbay, candidato presidencial del Centro Democrático, presenta un estado crítico tras sufrir una hemorragia en el sistema nervioso, hospitalizado desde el atentado del 7 de junio.

Miguel Uribe Turbay, de 39 años y perteneciente al partido de derecha Centro Democrático, fue atacado con dos disparos en la cabeza que lo dejó internado. Foto: Difusión
Miguel Uribe Turbay, candidato a la presidencia por el partido de Centro Democrático, sufrió una hemorragia en el sistema nervioso, propia del deterioro de su salud tras el atentado que sufrió el pasado 7 de junio, cuando recibió múltiples disparos en la cabeza durante un mitin político.

Después de estos meses, el senador colombiano permaneció internado y sus condiciones habrían sido progresivas, hasta las últimas 48 horas que su estado clínico se volvió “crítico”, según informó la Fundación Santa Fe de Bogotá, clínica donde estaría ingresado.

¿Cuál es el estado de salud de Miguel Uribe Turbay?

La clínica expuso en un comunicado: “En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo". "Se reitera la condición crítica y su pronóstico permanece de carácter reservado", agregó el documento.

Uribe Turbay "ha necesitado reiniciar su sedación profunda y bloqueo neuromuscular para favorecer su recuperación. Continuará siendo monitoreado de manera constante en aspectos hemodinámicos y neurológicos", según el comunicado oficial. Cabe recordar que el político fue sometido a una cirugía el 16 de julio, de la cual se recuperó satisfactoriamente, según lo indicó su esposa, María Claudia Tarazona.

¿Qué pasó con Miguel Uribe?

Miguel Uribe Turbay, de 39 años y perteneciente al partido de derecha Centro Democrático, del cual es líder Álvaro Uribe, recientemente condenado. Turbay fue atacado con dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda mientras lideraba un mitin político en un parque del barrio Modelia, en Bogotá. A raíz de este atentado, seis personas han sido detenidas, incluido el autor material del ataque, un adolescente de 15 años que fue capturado en flagrancia con la pistola utilizada en el crimen.

