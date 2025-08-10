HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

María Corina Machado agradece a Trump por su orden de desmantelar carteles: ''Maduro es el jefe de una empresa criminal''

Machado acusó al régimen de Maduro de liderar una red criminal que afecta a la nación, como el “Tren de Aragua” y el “Cártel de los Soles”.

María Corina Machado ha elogiado a Donald Trump por su decisión de que el Pentágono despliegue fuerzas militares contra los cárteles en Latinoamérica y buscar a Nicolás Maduro en Venezuela.
María Corina Machado ha elogiado a Donald Trump por su decisión de que el Pentágono despliegue fuerzas militares contra los cárteles en Latinoamérica y buscar a Nicolás Maduro en Venezuela.

La opositora al régimen de Nicolás Maduro, María Corina Machado, ha felicitado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la orden que dio al Pentágono de desplegar fuerza militar contra algunos cárteles de droga en Latinoamérica. "Los venezolanos estamos inmensamente agradecidos con el Presidente Trump por su firme y valiente decisión de desmantelar la empresa criminal que se ha apoderado de nuestra nación'', afirmó en su cuenta de X.

La dirigente acusó a Maduro de encabezar una red de crimen organizado que involucra al grupo “Tren de Aragua”, al “Cártel de los Soles” y a organizaciones terroristas, responsabilizándolo de la crisis humanitaria que ha causado pobreza extrema, violencia y el éxodo de millones de venezolanos. También sostuvo que el país se ha convertido en un “satélite del régimen iraní”.

Machado afirmó que una Venezuela democrática garantizaría estabilidad en la región, mayor seguridad para Estados Unidos y una oportunidad económica de US$1,700 millones como centro energético de las Américas. En su mensaje, aseguró que el futuro ofrecerá “dignidad, seguridad, oportunidades y libertad” a todos los venezolanos, y que millones volverán para reconstruir el país.

En su mensaje, Machado afirmó: ''VAMOS A TRAER A NUESTROS HIJOS DE VUELTA A CASA''

En su mensaje, Machado afirmó: ''VAMOS A TRAER A NUESTROS HIJOS DE VUELTA A CASA''

¿Qué orden ha dado Trump sobre los carteles en EE. UU.?

Según informaron medios estadounidenses, la medida impulsada por el mandatario republicano abriría la puerta para establecer una base oficial con miras a realizar operaciones militares tanto en el mar como en territorio extranjero.

En medio de los esfuerzos de Trump por “proteger” a Estados Unidos, la portavoz de la Casa Blanca, Ana Kelly, afirmó que varios cárteles y pandillas han sido designados como “organizaciones terroristas”. Sin embargo, el contralmirante retirado James E. McPherson advirtió que emplear este tipo de fuerza sin el consentimiento del país afectado podría violar el derecho internacional.

El gobierno estadounidense incluyó al Cártel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas, y señaló al dictador Nicolás Maduro como su líder. Además, se duplicó la recompensa ofrecida por su captura, elevándola a US$50 millones.

La recompensa de EE. UU. por Maduro supera a la de Osama Bin Laden.

La recompensa de EE. UU. por Maduro supera a la de Osama Bin Laden.

¿Donde está María Corina Machado? Ministro la acusa de terrorismo

El ministro de Interior y Justicia del chavismo, Diosdado Cabello, informó sobre la incautación de un gran lote de material explosivo en dos galpones de Maturín, estado Monagas, a más de 500 kilómetros de Caracas. Según él, el hallazgo incluyó material presuntamente destinado a “actos terroristas”. Cabello acusó directamente a la opositora María Corina Machado de estar vinculada a este material y aseguró que se trata de un plan orquestado “por el imperialismo”.

El dirigente chavista afirmó que el régimen conoce el paradero de Machado, quien permanece en la clandestinidad tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. “Tenemos información muy clara de dónde está protegida en este momento”, aseguró, insinuando que podría estar bajo resguardo de aliados políticos en el exterior o en territorio venezolano.

Cabello también advirtió sobre una supuesta “escalada terrorista” de grupos a los que llamó “las Narcoband”, y señaló que, ante la falta de respaldo popular, la oposición habría hecho una alianza criminal con la mafia albanesa y el narcotráfico colombiano. Según el ministro, el objetivo sería ceder territorio a estas organizaciones para el traslado de droga, algo que “el régimen no permitirá”.

