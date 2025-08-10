Gustavo Petro manifestó su firme respaldo a Nicolás Maduro tras las recientes declaraciones del gobierno de Donald Trump en las que intentan vincular al jefe de Estado con el narcotráfico. Petro rechazó cualquier intervención extranjera y llamó a defender la soberanía latinoamericana.

Además, el mandatario de Colombia también reconoció el papel de Venezuela en el combate contra el narcotráfico, destacando el apoyo del presidente Maduro en la frontera común. Propuso una estrategia multinacional que incluya a Estados Unidos pero sin vulnerar la soberanía regional. Cuba, Nicaragua y Bolivia y Honduras e Irán respaldaron a Venezuela frente a lo que ven una amenaza en Washington.

Petro rechaza operaciones militares sin aprobación regional en Latinoamérica

"Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia", escribió Gustavo Petro en su cuenta en X luego de que se filtrase en los medios de Estados Unidos las intenciones de Donald Trump de habilitar el uso de sus Fuerzas Armadas contra naciones de Latinoamérica que, según él, están conectadas con cárteles de droga.

"Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra latinoamérica y el caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de Libertad. Libertad o muerte, grito Bolivar, y el pueblo se sublevó", escribió también el mandatario de Colombia.

Trump habría intentado intensificar su lucha contra los cárteles en México

En plena campaña electoral de 2024, circuló el rumor de una hipotética “invasión suave” a México impulsada por el expresidente Donald Trump: una operación encubierta con drones, fuerzas especiales y operaciones cibernéticas para desmantelar a los cárteles desde dentro, sin la participación abierta del gobierno mexicano.

Frente a esta amenaza, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó tajantemente cualquier intervención militar extranjera, subrayando que una acción así quebrantaría la soberanía nacional y pondría en peligro la frágil estabilidad bilateral; por su parte, la opinión pública mexicana aparece dividida y la cooperación migratoria y de seguridad con EE. UU. podría verse seriamente afectada.

do