Mundo

Fallece Miguel Uribe: Iván Duque, Álvaro Uribe y más reaccionan a muerte de senador y precandidato presidencial colombiano

El precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, falleció en la madrugada del 11 de agosto, tras estar semanas hospitalizado debido a un atentado en Bogotá.

Políticos colombianos reaccionaron a la muerte del senador Miguel Uribe Turbay.
Políticos colombianos reaccionaron a la muerte del senador Miguel Uribe Turbay. | Composición LR

El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay falleció la madrugada de este lunes 11 de agosto, tras estar semanas internado en el hospital por un atentado que sufrió el pasado 7 de junio en la capital, Bogotá. El también senador, murió a la edad de 39 años en una clínica Fundación Santa Fe, así lo confirmaron sus allegados.

Uribe Turbay sufrió un atentado a tiros mientras lideraba un mitin político en un parque del barrio Modelia, en Bogotá, como parte de su campaña rumbo a las elecciones presidenciales de 2026, en las que buscaba la nominación del Centro Democrático. En el atentado recibió dos impactos de bala en la cabeza y otro en la pierna izquierda.

PUEDES VER: Sicario de 15 años confiesa cómo ejecutó el atentado contra Miguel Uribe en Colombia: “A mí me iban a matar en esa vuelta”

lr.pe

Reacciones ante la muerte del senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe

El expresidente de Colombia, Iván Duque, expresó. "Recibo con dolor la noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay. El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente". "Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables. El mejor homenaje que podemos hacer los colombianos a este gran ser humano es honrar su legado, con la unidad de propósito y patriotismo pleno", agregó.

Asimismo, mediante un mensaje publicado en la red social X, el exmandatario Álvaro Uribe se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe y lamentó que “el mal todo lo destruye, mataron la esperanza” y manifestó su anhelo de que la lucha de Uribe Turbay “se convierta en una luz que guíe a Colombia por el camino correcto”.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su pesar por el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, a quien describió como "un gran ser humano, un líder honesto y valiente, un político con verdadera vocación de servicio. Me duele y lamento profundamente su muerte. Añadió que "a pesar de su propia tragedia, Miguel dedicó su vida a luchar por un país en paz y así será recordado". También enfatizó que este crimen debe marcar un antes y un después para Colombia.

PUEDES VER: Menor de 17 años se entregó a la Fiscalía y aseguró haber participado de coordinaciones para atacar al senador Miguel Uribe

lr.pe

El sentido mensaje de la esposa de Miguel Uribe Turbay

En un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales, María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe, expresó: “Pido a Dios que me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”. Acompañó sus palabras con una fotografía de ambos y añadió: “Descansa en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

Además, la hermana del excandidato presidencial señaló. "Miguel Guerrero, esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe". “Estoy segura que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos. Mami… nuestra abuela, nuestra mamá de la vida, también te está esperando con ternura infinita", agregó.

PUEDES VER: Petro asegura que operación militar contra Venezuela sin consenso regional significaría una agresión hacia América Latina

lr.pe

Fundación Santa Fe se pronunció sobre el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay

La Fundación Santa Fe emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que informó que Miguel Uribe Turbay falleció a la 1:56 de la madrugada de este 11 de agosto de 2025.

"El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante más de dos mes desde su ingreso gravemente herido", indicó.

