Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos
Mundo

Así fue el atentado que causó la muerte de Miguel Uribe Turbay en Colombia: le dispararon en campaña presidencial en junio

Miguel Uribe Turbay murió tras recibir tres disparos en campaña presidencial en Bogotá. Estuvo casi tres meses en cuidados intensivos.

Conmoción en Colombia. El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció a la 1:56 a.m. del 11 de agosto en la Fundación Santa Fe.

Uribe estuvo casi tres meses en cuidados intensivos para recuperarse de las graves heridas que sufrió el pasado 7 de junio durante un acto de campaña en Bogotá.

¿Cómo fue el atentado que provocó la muerte de Miguel Uribe Turbay?

El atentado contra Miguel Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en la localidad de Fontibón. Ese día, el político presentaba sus propuestas cuando un adolescente de 15 años se abrió paso entre el público y disparó tres veces.

Los tiros impactaron en la pierna y en la cabeza de Uribe. Después del ataque, el menor intentó huir, pero uno de los escoltas del senador le disparó en una pierna. Seguidamente, las autoridades colombianas detuvieron al atacante.

"Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad", escribió María Claudia Tarazona en Instagram tras la muerte de Uribe.

¿Quién es el acusado de disparar contra Miguel Uribe Turbay?

El principal sospechoso de disparar contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay es un adolescente de 15 años. Según la Fiscalía de Colombia, el menor fue imputado por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

La fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó que el arma incautada está vinculada al caso y que también se realizaron allanamientos en casas de familiares del menor, donde se halló evidencia clave para la investigación. Sin embargo, el joven no aceptó los cargos y actualmente permanece dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Asimismo, las investigaciones revelaron que, el día del atentado, el menor pasó cerca de cuatro horas rondando el parque El Golfito. Imágenes de cámaras de seguridad muestran al adolescente llegando en moto, interactuando con personas en una camioneta y realizando una transacción de 3.500 pesos a través de la plataforma digital Nequi.

