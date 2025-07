Rubén Burga tenía solo 16 años cuando dejó su país nativo Perú para establecerse en Estados Unidos en 1971, impulsado por el deseo de estudiar y buscar un futuro mejor. Burga viajó a California con una visa de estudiante, volvió a cursar la secundaria para llegar a un buen manejo del inglés y, en poco tiempo, pasó a ser valet parking. Lo que parecía un simple trabajo eventual se le presentaba como una puerta de entrada a una carrera impulsada por la constancia, el esfuerzo y la capacidad de reinventarse.

Su historia no tardaría en difundirse; Rubén Burga estacionó vehículos de estrellas como: Elizabeth Taylor, Robert De Niro, Sammy Davis Jr. y Rod Stewart, en los mejores restaurantes de la ciudad de Los Ángeles. Con tan solo 17 años, llegó a ganar hasta 700 dólares por jornada, una cantidad notable para la época. Años más tarde fundó 'Limeña', su propio restaurante de comida peruana, hoy considerado un referente gastronómico en su comunidad.

Rubén Burga y su ascenso en el mundo del valet parking en EE.UU.

Desde temprana edad, Rubén mostró una fascinación especial por los autos. Según él mismo recuerda, comenzó a conducir desde los 9 años, tomando el auto de su padre sin permiso. Esta pasión lo llevó, ya en California, a aceptar un trabajo como valet parking, lo que le permitió ingresar al exclusivo mundo de Hollywood. Con rapidez, su profesionalismo lo hizo destacar, atendió a clientes como Sammy Davis Jr., a quien le estacionaba un Cadillac rojo convertible tras sus shows nocturnos.

Después de un corto periodo, una gran oferta le permitiría emprender. El dueño de uno de los restaurantes donde trabajaba le propuso administrar el estacionamiento por su cuenta. El peruano aceptó sin dudarlo y su decisión fue acertada; ya que, en cuestión de meses, el lugar se volvió un éxito, frecuentado por millonarios y celebridades. Su ingreso diario llegaba a cifras inusuales para alguien de su edad, lo que le permitió ahorrar y pensar en nuevos horizontes. Con el paso del tiempo, su empresa de valet parking se convirtió en una de las cinco más grandes de California.

“Limeña”: el restaurante peruano que resistió la pandemia en EE.UU.

Con varias décadas de experiencia y una trayectoria reconocida en el ámbito de los estacionamientos, Rubén Burga se arriesgó a abrir un restaurante, dando vida así al restaurante 'Limeña', un destino culinario donde se pueden encontrar los platos que evocan a la gastronomía peruana. La carta incluye platos como ceviche, lomo saltado, ají de gallina, pescado a lo macho y que hace el esfuerzo por ganar el cariño de los propios clientes.

La llegada de la pandemia en el 2020 significó un golpe para su negocio, aunque Rubén no cedería. Contó con la ayuda de su familia, con los propios comensales, quienes lo motivaron a seguir, y ya con este apoyo mantuvo abierto el local: “Teníamos clientes que nos decían: ‘Tu comida es muy buena, no queremos que quiebres, te vamos a apoyar’, y no solo eso, gracias a ellos todavía estamos acá”, señaló en una entrevista para el canal de YouTube de Mathias Brivio. En la actualidad no solo no quiebra, sino que actualmente su casa ha aumentado, y se ha convertido en un modelo de persistencia y éxito para otros migrantes.