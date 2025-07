Ni Lima ni Piura: esta ciudad del Perú figura entre las 10 mejores a convertirse en el próximo gran destino culinario

Cusco, esa ciudad que millones conocen por Machu Picchu y su historia milenaria, ahora brilla también por otro motivo: su comida. La reconocida revista Food & Wine la incluyó entre las 10 ciudades emergentes del mundo donde comer y beber se ha convertido en una verdadera experiencia. Y no, no es una exageración. Cusco se abre paso como destino culinario global, demostrando que la gastronomía peruana no vive solo en Lima.

El listado fue elaborado por los periodistas Besha Rodell y Matt Kirouac, quienes destacaron a Cusco por su mezcla perfecta entre tradición e innovación. Lo que más llama la atención no son solo los sabores, sino el alma que hay detrás de cada plato: productos locales, recetas con historia, y cocineros que apuestan por lo propio con orgullo y creatividad.

Platos cusqueños.

La comida en Cusco

Caminar por el centro histórico y toparse con una sopa de quinua humeante, un ají de calabaza con queso o un cóctel con muña y hierbas de la sierra ya no es casualidad. En Cusco, la cocina se siente en las calles, en los mercados, en las cocinas abiertas de restaurantes que dialogan con el pasado sin miedo al presente. Lo tradicional no está en riesgo; se reinventa con respeto.

La ciudad vive un renacer culinario de la mano de chefs jóvenes, productores de altura y bartenders que creen en lo que tienen. Cusco ya no solo es punto de partida para conocer el mundo inca. Es, también, el lugar donde el turismo gastronómico cobra sentido. Donde comer no es solo saciar el hambre, sino entender una cultura. Donde cada plato cuenta una historia que merece ser contada y saboreada.