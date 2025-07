El chef peruano Gianpiero Matos, con tan solo 29 años, ha logrado conquistar el paladar de diversos jeques, famosos y deportistas. Actualmente, trabaja como sub chef junto a 130 personas en el prestigioso restaurante Nobu, calificado con 7 diamantes, ubicado en el skyline del hotel Atlantis. El chef, cuya formación tuvo lugar en Le Cordon Bleu de Lima, afirma que quiso abandonar la carrera de cocina para estudiar arquitectura. Asegura que muchas veces pensó en detenerse, pero comenzó a ver los desafíos de la vida como los impulsos que necesitaba.

Su carrera como chef estuvo marcada por importantes restaurantes de Lima como Astrid & Gastón, Mayta y Maido: "Quería nutrirme de los grandes, comenzando desde abajo, con humildad", respondió a Cecilia Fernández Sivori para El Peruano. En 2015, tras ganar experiencia, viajó a Dubái como parte de Mayta en Emiratos Árabes. “Llegué a los 20 años y fue el momento más difícil. Pensé que Dubái me iba a comer, pero fue al revés. Me caí y me levanté. Dejé sangre, sudor y lágrimas”, le narró a Fernández.

Gianpiero Matos: el chef peruano que conquistó Dubái, tras ganar menos de S/250 a la semana

Después de su estancia en Dubái, Gianpiero Matos decidió mudarse a París con el objetivo de seguir aprendiendo. "Llegué, toqué puertas y al principio no ganaba más de 50 euros (aproximadamente S/208) a la semana, pero no importó", contó a la periodista de El Peruano. Su objetivo no era viajar por la gastronomía, sino abrir un restaurante en Perú. Fue así como trabajó brevemente en nuestro país, una etapa que recuerda con cariño, a pesar de la pandemia de COVID-19 que azotaba al mundo en ese momento.

Tras emprender un negocio de comida criolla en Perú en 2021, Gianpiero Matos tomó la decisión de regresar a Dubái, atraído por una oferta laboral de un antiguo jefe en el restaurante Sushi Samba. Fue un paso que lo llevaría, con el tiempo, a uno de los restaurantes más prestigiosos del mundo: Nobu. Allí, actualmente, trabaja como subchef, pero su meta es clara: aspirar a ocupar el puesto de chef y seguir ascendiendo en la gastronomía internacional.

Gianpiero Matos lleva en su sazón las influencias de los platos típicos de Ayacucho, Huancavelica, Chincha y Lima, creando una mezcla única de sabores. En su niñez en el Callao, creció entre las ollas familiares. “Tuve una niñez maravillosa, llena de recuerdos”. Hoy, con una visión más consolidada, sueña con abrir su propio restaurante, con una propuesta innovadora que refleje sus raíces y aprendizajes. Agradecido por el apoyo incondicional de sus padres, respondió a Fernández: “Me dieron libertad y, sin su respaldo emocional, nada de lo que soy hoy sería posible”.