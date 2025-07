Perú es clave. En una entrevista con Omelete Latam, el actor estadounidense Ebon Moss-Bachrach, conocido mundialmente por interpretar a 'Richie' Jerimovich en la serie 'The Bear', sorprendió a sus seguidores peruanos al declararse fanático de la agrupación peruana de cumbia Los Wembler's de Iquitos. Según explicó el artista, cada vez que viaja en su auto, escucha cada una de sus canciones, ya que el sonido y el ritmo de esta música amazónica lo hacen sentirse de buen humor.

"Hay una banda peruana, creo que del Amazonas que se llama Los Wembler's de Iquitos. Son como cinco hermanos, o algo así. Tocan una especie de chicha, como música cumbia. No lo sé, pero por alguna razón este es el disco que más reproduzco en el carro y nisiquiera tiene mucha letra, pero es el sonido y los ritmos que me mueven y me ponen de buen humor", confesó el actor al ser consultado por su canción favorita.

Ebon Moss-Bachrach: usuarios reaccionan a respuesta del actor estadounidense

La respuesta de artista de Hollywood, quien dará vida a 'La Mole' en la película 'Los 4 Fantásticos', se volvió viral en TikTok y otras plataformas en redes sociales. Miles de usuarios no dudaron en bromear sobre el alcance internacional que tiene el Perú no solo en la gastronomía, sino también en la música.

"Perú es clave", Tiene gustos finos", "Yo buscando ahorita a Los Wembler's de Iquitos", "Y esa banda no es tan conocida en Perú, ahora toca hacerlos virales", "Es mi país, es mi país", "Los Wembler's son de mi ciudad", "Primero pasamos de Shangai a Chancay, luego de Chicago a Chiclayo y ahora a los Wembler's de Iquitos. Seguimos siendo insoportables. Me encanta", "Ellos son los que salieron en el comercial de Marca Perú", "De Perú para el mundo", "Talento puro los Wembler's", "Seríamos potencia mundial", se lee en los comentarios.

¿Quiénes son Los Wembler's de Iquitos, la agrupación de cumbia favorita de Ebon Moss-Bachrach?

Los Wembler's de Iquitos son una banda de cumbia amazónica creada por Salomón Sánchez Saavedra y sus cinco hijos, en 1968. Inspirándose en la música que escuchaban por la radio de países como Colombia, Brasil, Venezuela y Estados Unidos; crearon un sonido único que combina los ritmos de la selva peruana con la guitarra eléctrica.

Entre sus músicas más emblemáticas se encuentran 'La danza del petrolero', 'Sonido amazónico', 'Un silbido amoroso' y 'Amenaza verde'. Esta agrupación de cumbia no solo ha tenido gran éxito en el Amazonia peruana; sino también en otros países de Sudamérica como Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia.