Días no laborables Perú 2025. Foto: composición LR

Días no laborables Perú 2025. Foto: composición LR

En Perú, los días no laborables son aquellos en los cuales, por disposición legal, no se trabaja en el sector público, aunque el ámbito privado puede decidir si otorga o no el descanso. Estos días son determinados por el Gobierno para ocasiones específicas, como fechas de conmemoraciones o celebraciones religiosas y deben ser compensados en los 10 días posteriores o según el plazo que determine cada entidad pública.

Los trabajadores del sector público generalmente disfrutan de estos días no laborables, mientras que en el sector privado, la decisión de otorgar el descanso recae en cada empresa, a menos que se disponga lo contrario en un acuerdo colectivo o contrato de trabajo. Revisa en esta nota cuáles son los días no laborables oficiales declarados por el Gobierno peruano este 2025.

Días no laborables para el sector público en Perú en 2025, ¿cuáles son?

El Gobierno peruano, a través del Decreto Supremo N.° 042-2025-PCM, ha precisado los días no laborables para el sector público en Perú en 2025, mismos que son detallados a continuación:

Viernes 2 de mayo de 2025.

Viernes 26 de diciembre de 2025.

Sector privado en Perú: ¿también tienen días no laborables?

Según el Decreto Supremo N.° 042-2025-PCM, las entidades y empresas del sector privado que brindan servicios esenciales (como salud, saneamiento, electricidad, agua, gas, comunicaciones, transporte, seguridad, puertos, sepelio, restaurantes, entre otros) tienen la facultad de decidir qué puestos de trabajo dentro de sus operaciones no se verán afectados por los días no laborables en Perú.

Es decir, aquellos trabajadores que desempeñen funciones clave para garantizar la continuidad de estos servicios podrán seguir laborando durante esos días, para asegurar que la comunidad reciba los servicios necesarios. Esta medida se aplica a una serie de sectores, como los mencionados, que son considerados de mucha importancia para el funcionamiento del país.

¿Cuál es la diferencia entre los días no laborables y los feriados nacionales en Perú?

La diferencia entre los feriados nacionales y los días no laborables en Perú radica en cómo se aplican y quiénes están obligados a descansar:

Feriados nacionales: Son días establecidos por ley en los cuales se suspende el trabajo en todo el país .

. Se aplica tanto al sector público como al sector privado .

como al . Los trabajadores del sector público deben descansar obligatoriamente en estos días.

En el sector privado, el descanso es obligatorio solo si está estipulado por el contrato o acuerdo colectivo. Días no laborables: Son días que el gobierno declara, pero no son de descanso obligatorio para todos los trabajadores.

Se aplican principalmente en el sector público , pero en el sector privado , depende de la decisión de cada empresa si otorgan o no el descanso.

, pero en el , depende de la decisión de cada empresa si otorgan o no el descanso. En algunos casos, se pueden establecer para situaciones específicas, como conmemoraciones o celebraciones regionales.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.