¿El 2 de enero de 2025 será feriado o día no laborable en Perú? Revisa si podrás descansar después de Año Nuevo

Los feriados y días no laborables son fechas muy esperadas por los trabajadores en Perú, ya que representan una oportunidad para descansar y romper con la rutina laboral. En ese sentido, muy cerca del feriado del 1 de enero en el Perú, los peruanos se consultan si el jueves 2 de enero podrán descansar.

Por ello, resulta fundamental estar al tanto de las fechas más recientes, lo que permite a los empleados planificar sus pausas y disfrutar de un merecido tiempo libre. Revisa toda la información sobre esta fecha.

¿Será feriado o día no laborable el 2 de enero?

Según el calendario oficial publicado en El Peruano, el jueves 2 de enero del año 2025 no ha sido declarado como feriado o día no laborable. Por lo tanto, esta fecha deberá considerarse un día de trabajo normal luego del feriado por Año Nuevo. Es importante recordar que durante un día feriado, los trabajadores tienen derecho a descansar, y si laboran en esa fecha, deben recibir una compensación económica adicional en su pago o un día adicional de descanso.

Feriados y días no laborables: ¿cuáles son sus diferencias?

Los días no laborables, destinados a beneficiar a los trabajadores del sector público, son de gran importancia, ya que se consideran días hábiles. A diferencia de los días feriados, las horas no trabajadas deben ser compensadas en los diez días inmediatos siguientes, o en el momento que determine el responsable de cada entidad pública, según las necesidades específicas que se presenten. En el sector privado, donde la adhesión a estos días no laborables es de carácter voluntario, corresponderá al empleador y a los trabajadores acordar la forma de recuperar las horas no trabajadas. En caso de falta de acuerdo, la decisión final recaerá en el empleador del centro de trabajo.

Feriados oficiales del año 2025