¿Habrá feriados en febrero de 2025 en Perú? Esto indica el Diario El Peruano sobre los días no laborables

En el año 2025, el calendario de feriados en Perú contempla varias fechas clave para el país, las cuales serán observadas a lo largo de todo el año. Estos días, establecidos por el gobierno, permiten a los trabajadores descansar mientras se celebran eventos históricos, culturales y religiosos. A lo largo de los meses, se conmemorarán hechos significativos, como la independencia nacional, festividades religiosas y eventos patrióticos que marcan la historia del Perú.

Entre los días más importantes que se celebrarán en 2025, destacan las festividades de Semana Santa, las Fiestas Patrias y otras conmemoraciones históricas como la batalla de Ayacucho y la Batalla de Junín. Además, en varias regiones del país, se celebrarán festividades locales de gran trascendencia cultural. Estos días serán oficiales, por lo que los trabajadores del país podrán disfrutar de un descanso, conforme a la normativa vigente.

¿Habrá feriados en febrero de 2025 en Perú?

Según la información proporcionada por el diario oficial El Peruano, no se han establecido feriados oficiales ni días no laborables en Perú para el mes de febrero de 2025. Sin embargo, se destaca la celebración del Día de la Virgen de la Candelaria.

Feriados y días no laborables: ¿qué habrá en febrero?

Tal como se mencionó previamente, no se prevé la existencia de feriados ni días no laborables en Perú en este mes. No obstante, se celebrará el Día de la Virgen de la Candelaria, una festividad religiosa de gran importancia en países de habla hispana, particularmente en España y América Latina.

Esta conmemoración, vinculada a la presentación de Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María, tiene sus raíces en Tenerife, España. La devoción se expandió por América Latina durante la colonización, adaptándose a las tradiciones locales.

En Puno, esta festividad es especialmente relevante y ha sido reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, destacándose por sus desfiles y danzas tradicionales como la Diablada y la Morenada.

Días no laborables y feriados en Perú: ¿cuál es la diferencia?

Los feriados en Perú implican que los trabajadores tienen derecho a descansar, con el pago habitual por el día no trabajado. Si deciden laborar, deben recibir un pago adicional triple: la remuneración correspondiente al día feriado, la correspondiente al trabajo realizado, y una sobretasa equivalente al 100% de la remuneración por las horas trabajadas.

Por otro lado, los días no laborables aplican principalmente para el sector público. Durante estos días, se considera que las horas no trabajadas deben ser compensadas dentro de los diez días siguientes o según lo disponga cada entidad. En el sector privado, la aplicación de días no laborables es voluntaria, y su compensación se acuerda entre empleador y trabajador.

Feriados en Perú para 2025

Los feriados oficiales en Perú para el año 2025 serán los siguientes: