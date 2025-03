Perú tendrá un 'feriado largo' de 4 días que trabajadores del sector público podrán disfrutar a partir de esta fecha de abril en 2025

Los feriados largos en Perú surgen cuando un feriado oficial se combina con un día no laborable decretado por el Gobierno, permitiendo a los trabajadores disfrutar de un período de descanso extendido. Esta medida, aplicada principalmente en el sector público, busca incentivar el turismo interno y dinamizar la economía en diversas regiones del país.

Precisamente, en abril de 2025, se llevará a cabo el primer feriado largo del año, otorgando a los trabajadores del sector público un descanso de cuatro días consecutivos. Esta no será la única ocasión en la que se aplicará la medida, ya que a lo largo del año se prevén otros períodos similares. Si bien en el sector privado la aplicación de estos días adicionales depende de cada empresa, muchos negocios optan por sumarse a la iniciativa, generando un impacto positivo en el turismo y en sectores clave de la economía nacional.

¿Cuándo inicia el 'feriado largo' de 4 días para el sector público en Perú?

El primer feriado largo de 2025 se llevará a cabo en abril, con motivo de la Semana Santa, permitiendo un descanso de cuatro días consecutivos. Este período incluirá el Jueves Santo (17 de abril) y el Viernes Santo (18 de abril), ambos feriados nacionales, que se sumarán al fin de semana, beneficiando a trabajadores del sector público y a aquellos del sector privado que logren coordinarlo con sus empleadores.

En el sector público, el Gobierno puede establecer días no laborables adicionales, los cuales deberán ser compensados posteriormente. En el caso del sector privado, la aplicación de este beneficio dependerá de cada empresa, que decidirá si otorga el descanso y bajo qué condiciones se recuperarán las horas no trabajadas. Esta medida no solo representa una oportunidad de descanso para los trabajadores, sino que también fomenta el turismo interno y dinamiza la economía en diversas regiones del país.

Feriados y días no laborables en Perú: ¿cuál es la diferencia?

Los feriados nacionales son días de descanso obligatorio y están regulados por la legislación laboral del país. En estas fechas, los trabajadores tienen derecho a no laborar sin que ello afecte su remuneración mensual. Si el trabajador es requerido para desempeñar sus funciones en un feriado, tiene derecho a recibir una remuneración triple por ese día.

Por otro lado, los días no laborables son establecidos exclusivamente por el Gobierno para los empleados del sector público. A diferencia de los feriados, estos días deben ser compensados posteriormente. En el sector privado, su aplicación es voluntaria y queda sujeta a la decisión del empleador y acuerdos internos con los trabajadores.

Feriados en Perú 2025: trabajadores merecen aumento en su salario si trabajan en estas fechas

Según el Decreto Legislativo N° 713, el pago por trabajar en un feriado sin descanso compensatorio equivale al triple del salario diario. Este monto se divide en tres partes: la remuneración ordinaria del día, un pago adicional por el trabajo realizado y una sobretasa del 100% sobre la remuneración diaria. Por ejemplo, si un trabajador gana S/1.500 al mes (S/50 diarios), deberá recibir S/150 por laborar en un feriado sin descanso compensatorio.

En caso de que el feriado coincida con el día de descanso semanal obligatorio, no se generará un pago adicional, excepto el 1 de mayo, cuando la ley establece una remuneración doble. Sunafil es la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de estas normas, y los trabajadores que no reciban la compensación adecuada pueden presentar una denuncia a través de los canales oficiales de la institución.

Feriados durante 2025 en Perú

7 de abril (jueves)

18 de abril (viernes)

1 de mayo (jueves)

7 de junio (jueves)

29 de junio (domingo)

23 de julio (miércoles)

28 de julio (lunes)

29 de julio (martes)

6 de agosto (miércoles)

30 de agosto (sábado)

8 de octubre (miércoles)

1 de noviembre (sábado)

8 de diciembre (lunes)

9 de diciembre (martes)

25 de diciembre (jueves)

