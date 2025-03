Elías André Mendoza Alca, un joven de 18 años de San Juan de Lurigancho, logró el primer puesto en la carrera de Medicina Humana en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Su logro es aún más destacado debido a la alta competitividad del proceso, en el que más de 5.000 postulantes de todo el país compitieron por una de las 77 vacantes disponibles.

Elías se preparó durante un año para alcanzar su objetivo de ingresar a la Decana de América. En octubre del año pasado, postuló por primera vez, pero quedó a pocas preguntas de lograr su ingreso. Sin embargo, no se rindió y, en su segunda oportunidad, no solo logró ingresar, sino que obtuvo el primer puesto con un total de 1628.875 puntos.

"No esperaba obtener el primer puesto, es más, ni siquiera estaba 100 % seguro de ingresar, pero ahora veo los resultados del tiempo y del esfuerzo que uno le dedica a aquello que realmente quiere", confesó en una entrevista con La República.

El método de estudio del primer puesto de medicina en San Marcos

Elías André Mendoza Alca, un joven limeño de raíces cajamarquinas y ayacuchanas, logró el primer puesto en la carrera de Medicina Humana. Su inclinación por la carrera nació de su interés por las ciencias y su deseo de ayudar a las personas. "A fin de cuentas, para eso están los médicos, para servir al prójimo, y esa idea me apasiona mucho", afirmó.

Desde el colegio, Elías mostró un gran interés por materias como física, química y biología, lo que lo llevó a elegir la carrera de Medicina. Sin embargo, reconoció que hubo dos cursos que le resultaron más difíciles: trigonometría y cívica. "Durante toda mi preparación les dediqué muy poco tiempo", confesó. No obstante, en los últimos dos meses antes del examen, se dio cuenta de que debía mejorar en esas áreas y destinó gran parte de su tiempo a reforzarlas.

Tras un año de preparación y un intento fallido el año anterior, Elías logró su objetivo con 1628.875 puntos. Foto: difusión/La República.

Para alcanzar su objetivo, Elías se preparó en la academia Vonex, donde perfeccionó su método de estudio basado en la constancia y la repetición. Su estrategia consistía en repasar diariamente lo aprendido. "Lo que estudiaba en la mañana lo repasaba por la tarde. Hacía eso todos los días para aprender mejor; así se me quedaba más la información y creo que eso me ayudó mucho".

También destacó la importancia de la práctica progresiva en la resolución de preguntas. "Al principio es pura teoría, te enfocas en aprender los datos relevantes y en sentar bien las bases. Cuando ya has forjado bien tu conocimiento, comienzas a resolver más preguntas. (...) Yo al inicio resolvía unas 15 preguntas por tema, pero cuando adquirí más experiencia, llegué a resolver 20, 30 o hasta 40 preguntas de cada tema".

La importancia del control emocional en el ingreso a San Marcos

Elías también confesó que, más allá del conocimiento adquirido, es fundamental aprender a controlar las emociones durante el examen. Recordó que en su primer intento los nervios le jugaron en contra, afectando su desempeño. Sin embargo, en su segunda postulación logró manejar mejor la presión. "Me sentí tranquilo, confiado y seguro de mí mismo. Creo que eso hizo una gran diferencia", afirmó.

Después de meses de preparación, finalmente logró su ingreso en su segundo intento. "Yo me enteré no por los resultados en sí, sino porque comenzaron a llegarme llamadas de personas felicitándome. Supuse que había ingresado, me puse feliz, le conté a mi mamá: 'Ingresé a Medicina' y nos pusimos a saltar de alegría. No me había dado cuenta de que era el primer puesto", relató.

Ahora, de cara al próximo ciclo académico, espera tomarse un breve descanso, ya que la intensa preparación lo alejó de su familia. Sin embargo, antes de iniciar las clases, planea repasar algunos textos para comenzar su etapa universitaria con una base sólida.