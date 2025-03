La estudiante decidió rendir el examen de admisión San Marcos 2025-II porque no se sentía a gusto con la carrera que cursaba. Foto: composición LR/Andina

La estudiante decidió rendir el examen de admisión San Marcos 2025-II porque no se sentía a gusto con la carrera que cursaba. Foto: composición LR/Andina

Danna Vilca Mateo, una joven peruana de 22 años decidió dejar la carrera de Filosofía y postular a Criminalística Financiera Forense, de la Facultad de Ciencias Contables, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Horas después de rendir el examen de admisión 2025-II, observó los resultados de la prueba y se emocionó al ver que había ingresado en primer puesto a la Decana de América.

Ella comentó que no se hallaba estudiando filosofía, debido a que no practicaba lo que tanto le gusta: las matemáticas. "Encontrarse a sí mismos es muy importante, debes saber qué es lo que te gusta porque de la carrera que elijas vas a vivir, finalmente. Sean perseverantes, consulten con sus familiares, amigos o con gente que los pueda guiar, y no olviden buscar la malla curricular e investiguen todo lo que puedan acerca de la carrera que piensan postular", manifestó.

Joven ingresó en primer puesto en la nueva carrera de San Marcos

La estudiante Vilca Mateo siempre tuvo el deseo de ingresar a la UNMSM y así lo hizo con su primera carrera de Filosofía, en el 2023. Este anhelo fue promovido por sus profesores de su colegio, quienes fueron sanmarquinos. Ahora, ingresó a Criminalística Financiera Forense en la Decana de América y, por lo tanto, se continúa formando en dicha institución.

"La mayoría de mis profesores eran sanmarquinos. Ellos nos contaban sus anécdotas, nos decían que íbamos a gozar del comedor, del burrito (bus), las verbenas y conciertos, y se expresaban con tanta emoción y amor por la UNMSM, que lograron trasmitirme ese lindo sentimiento por la Universidad. Aunque tuve dudas sobre la elección de mi carrera, nunca dudé de estudiar en San Marcos", indicó.

Proceso de admisión a la San Marcos 2025-II

La estudiante reveló que cuando se enteró que la Decana de América implementó la nueva carrera de Criminalística Financiera Forense, sintió que encontró "la luz al final del túnel". De inmediato, se inscribió para rendir el examen de admisión 2025-II y se preparó de manera autodidacta, en casa.

"Como ya tenía experiencia estudiantil universitaria, lo primero que hice fue revisar detalladamente la malla curricular y me enamoré de su contenido, pues vi que compatibilizaba mucho con mis aptitudes, tanto en materia de números, como en algunos temas de letras y del derecho. Por ello, ahora sí me siento encajada con esa carrera", expresó.

Entre los estudiantes que rindieron el examen de admisión de San Marcos para estudiar la carrera de Criminalística, Vilca Mateo obtuvo el primer puesto. Foto: Andina

Estudiante no reveló a sus padres que iba a postular a Criminalística en UNMSM

Danna Vilca contó que no le dijo a sus padres, ni a ninguno de sus familiares, que iba a postular a la carrera de Criminalística Financiera Forense en San Marcos y, por ese motivo, se las ingenió para salir muy temprano de casa, incluso de madrugada, con el fin de llegar a tiempo al examen de admisión.

"Tuve que decirles una mentirita piadosa pues postular era un secreto que lo tenía guardado bajo siete llaves. El único que sabía era mi perrito Luffy; además quería darles una sorpresita", declaró Danna.

Asimismo, señaló que para autofinanciarse la prueba de admisión, se privó de diversiones y ahorró, además pidió prestamos a sus amigos. Por último, indicó que al conocer los resultados del examen lo primero que hizo fue revelar a sus padres su secreto: haber postulado nuevamente a San Marcos pero a una nueva carrera. Además, celebró con sus seres queridos el logro de haber obtenido el primer puesto.

"Los llamé a mi cuarto y, sin hablar mucho, les mostré la pantalla de mi tablet, con los resultados, donde estaba mi nombre, la carrera y el lugar donde había ocupado. Como era de esperarse su primera reacción fue de sorpresa, pero luego de explicarles, se pusieron muy contentos y me renovaron su apoyo incondicional", indicó.

Padres de familia de estudiante de San Marcos celebraron el logro de su ingreso. Foto: UNMSM

Resultados del examen de admisión San Marcos 2025-II

Los resultados del examen de admisión 2025- II se puede revisar en los siguientes enlaces, de la página web oficial de la Oficina Central de Admisión (OCA):

Resultados de Sábado 1 de marzo: para conocer los puntajes del Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales), ingresa AQUÍ.

para conocer los puntajes del Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales), ingresa AQUÍ. Resultados de Domingo 2 de marzo: para conocer los resultados del Área B (Ciencias Básicas) y Área C (Ingenierías), ingresa AQUÍ.

para conocer los resultados del Área B (Ciencias Básicas) y Área C (Ingenierías), ingresa AQUÍ. Resultados de Sábado 8 de marzo: para saber los resultados del Área A (Ciencias de la Salud, excepto Medicina Humana), entra AQUÍ.

para saber los resultados del Área A (Ciencias de la Salud, excepto Medicina Humana), entra AQUÍ. Resultados de Domingo 9 de marzo: para observar los resultados de la Escuela Profesional de Medicina Humana, entra AQUÍ.

