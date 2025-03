Norma Flores Segura, una joven con discapacidad visual, consiguió ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) tras un arduo esfuerzo y el respaldo de su entorno. Su historia de perseverancia y lucha por la educación es un ejemplo para quienes enfrentan desafíos en su camino académico.

Gracias al apoyo de su familia, sus tutores y compañeros, Norma alcanzó el cuarto puesto en la carrera de Psicología con un puntaje de 700.125; de esta manera, demostró que la educación es un derecho accesible para todos con el soporte adecuado.

Proceso de preparación a la San Marcos 2025-II

Norma postuló a San Marcos por la modalidad de discapacidad, siendo esta su primera experiencia en una academia de preparación. Desde el inicio, enfrentó temores sobre su capacidad para adaptarse y ser aceptada, pero decidió afrontar el reto con valentía. Durante los exámenes, contó con el apoyo de su tutora, quien le leía las preguntas y la ayudaba en la resolución de ejercicios y evaluaciones. Además, utilizó una máquina especial que le permitió registrar las clases y repasarlas posteriormente.

"Al principio estaba un poco deprimida, pero los profesores, los tutores y mis compañeros me ayudaron. A veces ellos leían los boletines y yo tenía que esperar, porque no podía responder las preguntas al instante. Hablé con mi tutora y le expliqué que no entendía bien porque los profesores escribían en la pizarra y yo no podía leer. Desde ese momento, comenzaron a escribir y explicar a la vez, lo que mejoró mucho mi aprendizaje", relató Norma.

Postulante revela apoyo de su tutora y su entorno

A lo largo de su preparación, su tutora estuvo presente en todo momento, reforzando los temas y brindándole acompañamiento constante. "Mi tutora estaba siempre conmigo, en la entrada, en la salida y en los exámenes. Me ayudó con los ejercicios y evaluaciones", destacó Norma.

A pesar de los momentos de cansancio y dudas, su determinación la llevó a seguir adelante. "Algunas veces quería dejar la academia, me sentía agotada y pensaba que ya no podía más, pero mi sueño de tener una carrera y ser independiente me motivó a continuar", confesó.

Además del apoyo de su tutora, sus compañeros y profesores también jugaron un papel clave. "Algunos tutores me preguntaban cómo me sentía, me daban palabras de aliento. Reflexionaba mucho cuando estaba sola y también recibí el apoyo de mi familia", comentó la joven estudiante.

Estudiante cuenta sobre su experiencia en el examen de admisión

El día del examen en San Marcos, Norma contó con el respaldo de dos personas encargadas de facilitarle las preguntas. "Me trajeron las preguntas y yo tenía que responderlas. Fue un momento crucial, pero confié en mi preparación", recordó.

Su ingreso a la universidad es un logro que celebra con entusiasmo y gratitud. Sin embargo, su meta no se detiene aquí: "Mi objetivo es terminar mi carrera, trabajar y tener mi propia consultora de psicología".

Joven expone mensaje de superación

Norma Flores tiene un mensaje claro para quienes enfrentan dificultades en su camino académico: "Si enfrentan obstáculos, busquen una salida. Sé que es difícil, que no es fácil ingresar, pero hay que intentarlo. A mí me costó demasiado, pero lo logré gracias al apoyo de mi familia. Si enfrentan obstáculos, no se queden callados. Hablen, busquen ayuda, porque a veces el silencio puede perjudicarnos".

Su historia es un ejemplo de superación que demuestra que, con esfuerzo, apoyo y determinación, es posible alcanzar los sueños, sin importar las dificultades en el camino.