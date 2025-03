Stella Trujillo Medina, quien logró el primer puesto en el examen de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sorprendió al revelar que su secreto para el éxito fue comer pan duro. Su historia refleja cómo la determinación y el esfuerzo pueden superar cualquier obstáculo en el camino hacia el logro de los sueños.

El acceso a la educación superior en el país continúa siendo un desafío para miles de jóvenes, quienes se preparan durante años con la expectativa de alcanzar una vacante en las universidades más prestigiosas. En el reciente proceso de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miles de jóvenes buscaron asegurar un lugar en la Decana de América. En esta convocatoria, solo cinco estudiantes lograron asegurar su ingreso en dicha categoría, entre ellos, Stella Trujillo Medina, quien obtuvo el primer puesto con un puntaje de 1.380,875.

Su inusual estrategia que la ayudó a obtener el primer puesto de Derecho

Al ser consultada sobre su preparación previa al examen, Trujillo Medina sorprendió a todos al afirmar: “La clave es comer pan duro”. Su testimonio, lejos de ser una estrategia académica convencional, despertó reacciones y comentarios en diversas plataformas digitales. “Ese día, todo el mundo sabe que debe levantarse temprano. Entonces, mi papá no compró pan como lo hizo hace tres días y tuve que comer el pan duro, que ya calentaron con un huevo frito y café. Pero el pan estaba duro. La clave es comer pan duro de tres días. Es clave para ingresar”, comentó entre risas.

Reacciones en redes sociales

El testimonio de Trujillo Medina no pasó desapercibido en redes sociales. Usuarios compartieron experiencias similares o anécdotas propias sobre su desayuno antes del examen. “Un volt con café y a full”, escribió un usuario. Otro comentó: “Yo me tomé un pisco sour la noche anterior e ingresé”. También hubo quienes señalaron que no desayunar fue la mejor opción: “La clave es ayunar”, escribió un internauta, mientras que otro relató: “Yo no desayuné porque me levanté tarde e igual ingresé, ja, ja, ja”.

Un proceso altamente competitivo

El proceso de admisión en San Marcos es altamente competitivo. En la modalidad de Primeros Puestos de Educación Secundaria, solo cinco aspirantes lograron ingresar de un total de 50 postulantes. Junto a Trujillo Medina, Rachel Andrea Rodríguez Díaz obtuvo el quinto puesto con un puntaje de 1294,875. Esta modalidad está dirigida a los egresados de secundaria que ocuparon uno de los dos primeros lugares en su institución educativa, ya sea pública o privada en Lima o Callao.

¿Qué requisitos se necesitan y cuál es el reglamento de admisión?

Los postulantes deben haber culminado sus estudios en los años 2023 o 2024 y contar con el respectivo cuadro de méritos expedido por la dirección de su colegio y visado por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL). Según el reglamento de admisión, si el número de vacantes en esta modalidad supera el número de postulantes, el excedente incrementa las vacantes disponibles en la modalidad de Educación Básica Regular (EBR), Educación Básica Alternativa (EBA) y Primeros Puestos de Educación Secundaria en las carreras con mayor demanda.

¿Qué otras modalidades de ingreso hay en la San Marcos?

Además, aquellos que no logran ingresar por esta vía pueden utilizar su puntaje para competir en la modalidad regular. Los postulantes de Primeros Puestos de EBR o EBA, así como los de otras modalidades especiales como Graduados o Titulados y Traslado Interno y Externo, pueden ingresar directamente a la Escuela Profesional sin rendir el examen de admisión si el número de postulantes es igual o menor que las vacantes ofertadas.