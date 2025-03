Postulante a la UNMSM revela por qué llegó tarde al examen : "Estaba repasando en la mañana"

Durante el examen de admisión 2025-II de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, muchos postulantes no lograron ingresar al campus para rendir su prueba, pues llegaron minutos después de que las puertas cerraran, perdiendo así su oportunidad de ingresar a la Decana de América. Uno de estos casos fue la de un joven peruano quien postulaba por primera vez a esta prestigiosa institución educativa.

Según comentó el postulante, su frustración era inevitable, ya que se había estado preparando durante seis meses, diez horas diarias, para el examen de admisión. Incluso, ese mismo día se despertó temprano para repasar un poco más y llegar lo mejor preparado posible a la prueba.

"Es mi inexperiencia y también mi nerviosismo. Estaba practicando en casa para dar el examen que es un poco dificultoso para cualquier estudiante que quiere ingresar a la Decana de América. Incluso hoy día me estaba preparando. Durante seis meses estudiaba duro 10 a 8 horas diarias, detalló.

Estudiante no logró ingresar para rendir el examen de admisión 2025-II de la UNMSM

De acuerdo con el estudiante, la verdadera razón por la que no logró entrar al campus para rendir su examen se debe a que se confundió de puerta de ingreso. Cuando por fin se dio cuenta de que debía ingresar por la puerta número 6 de la UNMSM, esta ya se encontraba cerrada y no lo dejaron pasar.

"Lamentablemente, fue a la puerta. Me dijeron que vaya a la 6 porque esa (donde estaba) no va para mi carrera. Luego, en la 6 me dijeron que ya estaba cerrado, que vaya a la 7. Y aquí tampoco (me van a dejar ingresar)", confesó.

Según el joven estudiante, los nervios le jugaron en contra, ya que no se había percatado que en su Declaración Jurada indicaba el número de puerta a la que debía dirigirse el día que le tocaba rendir el examen de admisión.

"He venido con mis padres. Primera vez que postulo. No he revisado bien y recién me doy cuenta de que era la puerta número 6. Yo creí que por cualquier puerta podría haber ingresado. No entendí al final. Estuve desde las 7:30, pero ya no me dejaron ingresar. ", sentenció.