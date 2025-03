El examen de admisión no se vio interrumpido a raíz del suceso. Foto: Composición LR/ ChatGPT/ Andina

Ya se han conocido casos de alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que han hecho trampa durante sus exámenes de admisión mediante distintos métodos. Entre ellos, el uso de dispositivos electrónicos, suplantación de identidad y filtración previa de preguntas han sido algunas de las estrategias detectadas por las autoridades. Estos incidentes han generado preocupación en la comunidad universitaria, lo que ha llevado a reforzar los controles de seguridad y aplicar sanciones más estrictas para evitar futuras irregularidades.

En un video de TikTok publicado en el canal de Tioconfe, un postulante no identificado confesó que hubo un caso de un alumno que, aparentemente, intentó hacer trampa durante su examen de admisión. "En su desesperación se lo tragó", relató al tiktoker. Luego de este incidente, los encargados de seguridad del salón le pidieron que lo escupiera. "Todo eso ocurrió en la hora de conocimiento, en un salón de la Facultad de Industrial, durante el examen de admisión", agregó.

¿Cómo se percataron del micrófono?

De acuerdo con lo dicho por el postulante, los encargados ingresaron a revisar y vieron que tenía una pita de nailon amarrada al micrófono. "Lo dejaron ahí, no se lo llevaron, solo le suspendieron el examen", mencionó. Sin embargo, Tioconfe no estuvo de acuerdo, pues consideró que lo adecuado habría sido apartarlo a un lugar donde no se estuviera realizando el examen de admisión.

Alumno fue sorprendido con micrófono durante examen de admisión: ¿Existen otros casos parecidos?

Otro caso ocurrió en el año 2018, cuando dos jóvenes postulantes a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) fueron identificados por la Policía Nacional del Perú (PNP) con artefactos electrónicos adheridos a su cuerpo, los cuales les permitían comunicar preguntas y recibir respuestas sobre el examen de admisión.

En el año 2022 también se conoció el caso de dos menores de edad, un joven de 16 años y una joven de 17 años, quienes fueron detectados con aparatos electrónicos en sus prendas íntimas, los cuales les permitían comunicarse con otras personas. Además, llevaban pequeños auriculares en los oídos para escucharlas.