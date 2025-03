Extorsión en Lima. Unos sujetos dejaron una bala junto a un mensaje extorsivo en una vivienda multifamiliar, ubicada en el jirón Río Moche, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). Luego de que los propietarios observaran esta nota alertaron a la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre dicho acto delictivo y pidieron mayor resguardo en la zona.

Cabe señalar que, los dueños del inmueble revelaron que previamente no han sido extorsionados y que esta sería la primera vez que alguien deja una nota amenazante en la puerta de su inmueble. Incluso, consideraron que este mensaje estaría dirigido a uno de los inquilinos.

Extorsionadores dejan mensaje de amenaza y bala en vivienda de SJL

Las personas que viven en la vivienda observaron el mensaje y avisaron a las autoridades. Tras ello, los efectivos de la PNP llegaron a la zona, recogieron la nota y la bala encontrada en el lugar, e iniciaron las investigaciones del caso.

De acuerdo a las declaraciones de los vecinos de la zona, un joven intentó alquilar un espacio en el inmueble, en donde se registró el atentado, con la intención de abrir una pollería, pero desistió luego recibir varias amenazas. Los extorsionadores le pedían el pago de un cupo para iniciar su emprendimiento en la zona.

¿Qué dice la nota de amenaza que dejaron en una vivienda en SJL?

En el mensaje decía lo siguiente: "Solo faltas tú. Las otras tiendas pagan. No pongas denuncia, no me hagas venir a matarlos uno a uno". Esta nota fue firmada por la banda criminal 'La batería de la plaga'.

Mensaje extorsivo en SJL. Foto: PNP

