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Sánchez anuncia que renunciará y convocará a elecciones si enfrenta un Congreso obstruccionista: "Acá nadie arruga"

Durante un mitín en Ventanilla, el candidato de Juntos por el Perú anunció que no dudaría en tomar esa decisión en caso de que fuera necesaria. El adelanto de elecciones ya ha sido planteado anteriormente sin mayor éxito.

Roberto Sánchez dio mitín en Ventanilla | Foto: difusión.
Roberto Sánchez dio mitín en Ventanilla | Foto: difusión.
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Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, señaló que tomaría medidas en caso de enfrentar a un Congreso que termine siendo obstruccionista con el gobierno de turno. Durante un mitín en Ventanilla, el también congresista indicó que, de darse ese escenario, convocaría a nuevas elecciones generales.

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'Las fuerzas golpistas tienen que saber que acá nadie arruga. (…) A ver, pues, atrévanse, porque estamos listos. Nos vamos a ir si no van a respetar la democracia ni la voluntad de nuestro pueblo. Perfecto, estoy en condiciones de renunciar y llamar a nuevas elecciones generales', señaló el candidato.

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El adelanto de elecciones ha sido planteado en diversas ocasiones como una salida frente a las constantes crisis políticas y vacancias presidenciales registradas en el país. En 2023, tras la salida de Pedro Castillo del poder luego de su intento de autogolpe, se presentó un proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones; sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el Congreso.

Sánchez continúa con sus actividades de campaña. El postulante de Juntos por el Perú anunció que viajará próximamente a Pucallpa, ciudad ubicada en la región Ucayali. De acuerdo con los resultados publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), no obtuvo una amplia ventaja en dicha región, donde fue superado por Keiko Fujimori y quedó relegado al segundo lugar.

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