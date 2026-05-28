Delia Espinoza: Poder Judicial declara inaplicable la inhabilitación por 10 años que le impuso el Congreso
El Congreso inhabilitó a Espinoza con los votos de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular, Avanza País y Podemos Perú.
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El Poder Judicial declaró inaplicable la inhabilitación por 10 años de ejercer la función publica que impuso el Congreso contra Delia Espinoza por haber denunciado constitucionalmente a 11 congresistas que votaron a favor de la ley que facultaba a cobrar doble sueldo a los legisladores que anteriormente fueron parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).