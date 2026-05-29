Alejandro Muñante sí habló de “fraude electoral” antes de negarlo públicamente

A pocos días de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, las acusaciones de supuesto fraude promovidas por Rafael López Aliaga y dirigentes de Renovación Popular no consiguieron detener el desarrollo del proceso electoral. Aunque el líder del partido quedó fuera de la carrera presidencial, varios postulantes de su agrupación lograron obtener representación en el Senado. Entre ellos figura Alejandro Muñante, quien alcanzó el sexto lugar entre los candidatos más votados del país, con 211.197 votos.

En ese escenario, el actual congresista fue consultado recientemente sobre las acusaciones de fraude impulsadas por su partido político. Durante sus declaraciones, Muñante aseguró: "yo no he señalado eso [que es un proceso electoral fraudulento]; lo que yo he señalado es que ha habido sabotaje".

Según informó Epicentro TV, Muñante afirmó que asumirá su escaño como senador, pese a considerar que existió un sabotaje en la elección presidencial. "El parlamentario jurará al cargo a pesar de las denuncias de fraude formuladas por el líder de su agrupación, Rafael López Aliaga".

Sin embargo, esa afirmación es falsa. PerúCheck revisó las publicaciones realizadas por el propio legislador en sus redes sociales y verificó que, antes de esa declaración, sí empleó en reiteradas ocasiones el término fraude para referirse al proceso electoral de 2026.

La postura de Muñante sobre el supuesto fraude en Facebook y X

PerúCheck constató que, lejos de distanciarse de la narrativa del fraude, Muñante utilizó repetidamente el hashtag '#NoAlFraude' en sus redes sociales. Por ejemplo, el 21 de abril de 2026 publicó en su cuenta de X un mensaje tras la salida de Piero Corvetto de la ONPE. En esa publicación afirmó que el entonces jefe del organismo electoral estaba "acorralado por las escandalosas acusaciones de fraude electoral durante su gestión" y añadió que "la voluntad popular no se negocia, no se distorsiona y no se traiciona". El mensaje finalizaba con el hashtag '#NoAlFraude'.

🚨#LoÚltimo | ¡Piero Corvetto finalmente fuera de la ONPE! Era lo mínimo que correspondía, ya que cada día que pasaba con Corvetto al frente del conteo de votos, ¡era una afrenta a la dignidad nacional!

Acorralado por las escandalosas acusaciones de fraude electoral durante su… — Alejandro Muñante🇵🇪 (@AlejoMunante) April 21, 2026

Asimismo, el 20 de abril compartió una transmisión en vivo de una entrevista junto al activista y streamer Agustín Laje titulada: "#ENVIVO | Entrevista con Agustín Laje sobre la multitudinaria marcha contra el FRAUDE en las #Elecciones2026".

Ese mismo día difundió un video grabado durante una concentración encabezada por Rafael López Aliaga para denunciar el presunto fraude electoral. En la descripción escribió: "¡Se equivocaron si pensaron que nos íbamos a callar! ¡Defenderemos la democracia hasta las últimas consecuencias! #MarchaPorLaDemocracia #AlejandroMuñante #NoAlFraude".

🎥🇵🇪 | ¡Se equivocaron si pensaron que nos íbamos a callar! ¡Defenderemos la democracia hasta las últimas consecuencias!🗣️👊#MarchaPorLaDemocracia#AlejandroMuñante #NoAlFraude🚫 — Alejandro Muñante🇵🇪 (@AlejoMunante)April 20, 2026

Además, un video publicado por la cuenta FracardTv el 19 de abril —y posteriormente compartido por el senador electo— resalta una frase de Muñante sobre el supuesto fraude electoral: "No nos van a ganar, acá el pueblo ha salido firme, acá el pueblo no se deja hacer una vez más un fraude".

🗣📢 DEFENDAMOS LA DEMOCRACIA 🚨🦾

ALEJANDRO MUÑANTE

" El Pueblo a salido firme, aqui el Perú no se deja hacer otra vez otro fraude"#EleccionesPerú2026 #FracardTv #FracardTv_Noticias — FracardTv🎙🌐 (@FracardTv) April 20, 2026

Por otro lado, el 17 de abril difundió un mensaje de Agustín Laje relacionado con el supuesto fraude. La publicación señalaba: "Te explico en fácil cómo se operó el FRAUDE en Perú. Objetivo del fraude: poner a un izquierdista en segunda vuelta para enfrentar a Keiko Fujimori y reeditar lo ocurrido en 2021, cuando ganó Castillo por 41 mil votos. Para eso, el candidato a eliminar en primera vuelta se llama López Aliaga".

La publicación de Agustín Laje en redes sociales.

Muñante intentó negar sus referencias al fraude

Luego de que se viralizaran sus declaraciones negando haber hablado de fraude, Muñante volvió a pronunciarse el 15 de mayo a través de su cuenta de X. En esa publicación escribió: "Lo digo fuerte y claro: aquí hubo fraude, sabotaje y graves irregularidades. Hubo de todo, menos elecciones limpias y transparentes".

Es decir, a diferencia de lo que declaró ante la prensa el 14 de mayo, existen diversos registros públicos en los que el propio Alejandro Muñante sí calificó el proceso electoral como fraudulento y empleó reiteradamente expresiones como "fraude electoral", "No al fraude" y "fraude presidencial" para referirse directamente a las elecciones generales de 2026.

#NoTeDejesEngañar | Lo digo fuerte y claro: aquí hubo fraude, sabotaje y graves irregularidades. Hubo de todo, menos elecciones limpias y transparentes. Y hubo también un #JNE que terminó convalidando ese desastre. Dejo en claro también, tal como lo dijo ayer nuestro líder… Alejandro Muñante🇵🇪 (@AlejoMunante) May 15, 2026

PerúCheck intentó comunicarse con el senador electo a través del área de prensa de su bancada; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Conclusión

Alejandro Muñante sí se refirió a un fraude electoral. Existen múltiples publicaciones realizadas por el propio congresista, antes y después de sus declaraciones del 14 de mayo, en las que calificó las elecciones como un fraude y difundió esa narrativa en redes sociales. Por ello, PerúCheck considera que las declaraciones de Muñante son falsas.

Nota elaborada por Valeria Coca de PerúCheck.