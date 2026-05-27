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Ciencia

La ciencia encuentra un importante vínculo entre el mes de nacimiento y los cambios de humor en la adultez

Un estudio de la European College of Neuropsychopharmacology sugiere que el mes de nacimiento está relacionado con rasgos emocionales en adultos, como el humor y la irritabilidad.

La investigación analizó 400 casos y encontró que el ambiente estacional podría influir en el desarrollo emocional desde la infancia.
La investigación analizó 400 casos y encontró que el ambiente estacional podría influir en el desarrollo emocional desde la infancia. | Foto: Composición LR | Magnific
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Un estudio científico volvió a poner el foco sobre la relación entre biología y personalidad al revelar que el mes de nacimiento podría estar vinculado con ciertos rasgos emocionales en la vida adulta. La investigación, desarrollada por la European College of Neuropsychopharmacology, encontró coincidencias entre la época del año en que nace una persona y aspectos relacionados con el humor, el optimismo, la irritabilidad y la estabilidad emocional.

El trabajo fue liderado por la psicóloga Xenia Gonda y analizó cerca de 400 casos. Aunque los especialistas aclaran que la fecha de nacimiento no determina la personalidad, sí sugieren que factores ambientales presentes durante ciertas estaciones podrían influir en el desarrollo emocional desde etapas tempranas.

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¿Qué descubrió el estudio sobre el mes de nacimiento y el estado de ánimo?

Uno de los hallazgos más llamativos señala que las personas nacidas durante el verano tienden a presentar con mayor frecuencia cambios de humor marcados. Los investigadores asociaron este comportamiento con el llamado temperamento ciclotímico, caracterizado por variaciones rápidas entre estados de entusiasmo, energía, tristeza o desánimo.

En contraste, quienes nacen en primavera mostraron una mayor inclinación al optimismo y una actitud más positiva frente a distintas situaciones de la vida. Además, el estudio observó que los nacidos en otoño registran menor tendencia a rasgos vinculados con la depresión, mientras que quienes llegan al mundo en invierno presentan menos probabilidades de desarrollar comportamientos irritables durante la adultez.

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¿Cómo podrían influir las estaciones en la personalidad?

Los investigadores creen que estas diferencias podrían estar relacionadas con la acción de las monoaminas, un grupo de neurotransmisores fundamentales en la regulación del estado de ánimo. Entre ellos destacan la dopamina y la serotonina, compuestos ligados al bienestar emocional, la motivación y la sensación de placer.

La hipótesis plantea que factores como la cantidad de luz solar, la temperatura o ciertas condiciones biológicas propias de cada estación podrían influir en los niveles de estos neurotransmisores durante el desarrollo temprano. Aunque todavía se requieren más estudios para profundizar en esta relación, los resultados abren una nueva línea de investigación sobre cómo el entorno puede dejar huella en el comportamiento emocional a lo largo de la vida.

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