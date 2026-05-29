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Harvey Colchado sobre intento de la JNJ de suspender a juez Carhuancho: "Aquel funcionario que incomoda, termina perseguido"

El virtual diputado de Ahora Nación compara la situación actual con la dictadura de Fujimori y advierte que la persecución de funcionarios incómodos podría amenazar la integridad de las instituciones democráticas.

Colchado declaró sobre situación de Carhuancho | Composición: LR.
Colchado declaró sobre situación de Carhuancho | Composición: LR.
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Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y virtual diputado de Ahora Nación, compartió un mensaje a través de su cuenta de X. El coronel PNP en retiro se pronunció sobre el intento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de suspender al juez Richard Concepción Carhuancho. Según Colchado, la medida respondería a intereses de poder.

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"Lo que viene pasando con el juez Richard Concepción Carhuancho no es un hecho aislado. Todo obedece a los tentáculos de la corrupción, que buscan expulsar del sistema de justicia a funcionarios independientes o que no son serviles. Primero fue Delia Espinoza, a quien hasta hoy buscan lapidar; luego, el juez Oswaldo Ordóñez y los fiscales Marita Barreto y José Domingo Pérez", escribió.

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El virtual diputado sostuvo, además, que no se trata de acciones aisladas provenientes de una sola institución, sino de un sistema articulado en el que confluyen distintos actores. En esa línea, comparó la situación con lo ocurrido durante la dictadura del fujimorato.

"La maquinaria es la misma: con Concepción Carhuancho buscan apartar a un juez que enfrentó al poder político y a las mafias de corrupción, y lo están ejecutando con la anuencia de los mismos actores, incluido un sector del periodismo. El mensaje es peligrosísimo: aquel funcionario que investiga, incomoda o no se somete termina perseguido, sancionado o apartado del camino. Así empiezan a capturar las instituciones, al estilo de los años noventa con el dictador Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos", agregó.

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